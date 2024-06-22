“Mâziden Âtîye Geleneksel Esintiler” sergisi Hünkâr Kasrı’nda

Her yıl birçok sergi ve etkinliğe ev sahipliği yapan Hünkâr Kasrı, farklı ve özgün bakış açılarını sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Geleneksel sanatlara gönül veren 79 yaşındaki sanatçı Leman Dinçtürk, tarihî değerleri özgün sanatıyla bir araya getiriyor. Her bir eserin ayrı bir emekle işlendiği sergide 92 adet eser yer alıyor. Eserlerin içinde El-Cezerî çizimlerinden oluşan 17 adet minyatür çalışması da bulunuyor. Sergide Haliç’teki eski kayıklardan Mimar Sinan köprülerine, Mevlana ve semâzenlerden sûfî müziğin sembolü neyzenlere, kelime-i şehâdetten esmâü’l-hüsnâya kadar geniş bir yelpazede hazırlandığı eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

“92 SANAT ESERİ HÜNKAR KASRI’NDA YER ALACAK”

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu, “Bugün burada Maziden atiye Geleneksel Esintiler isimli sergimizi açtık. Sanatçımız bu çalışmalara 38 yaşında gönül vererek başlamış. 79 yaşında olan sanatçımız bunca yıllık çalışmalarını burada Hünkar Kasrı’nda sergiliyor. Bugün burada El-Cezerî’den esinlenerek yapmış olduğu 17 tane eseri sergilenecek. Ayrıca toplamda 92 eser sergide yer alacak” dedi.

Sanatçı Leman Dinçtürk, “Uzun zamandır üstünde çalıştığım eserleri burada sergiliyor olmaktan mutluluk duyuyorum. İstanbul Ticaret Odası’nın bize verdiği değer için teşekkür ederim. Eserlerimde bir çok örnekler görebilirsiniz. Ben bu kültürde 3’üncü kuşağım 4’üncü kuşağı şu an yetiştirmeye çalışıyorum. Birçok öğrencim bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Sergi 30 Haziran 2024 tarihine kadar 10.00/19.00 saatleri arasında sanatseverleri ağırlayacak.