Bitlis’in Ahlat ilçesinde, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Milli Eğitim Bakanlığının organizasyonuyla yürütülen "Maziden Atiye Ahlat" programı kapsamında Ahlat’ta misafir edilen öğrenciler, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidanları toprakla buluşturdu.

İlçenin Tunus Mahallesi’nde oluşturulan Milli Eğitim Bakanlığı Maziden Atiye Ahlat Hatıra Ormanı’nda öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi. İstanbul ve Şanlıurfa’dan gelen öğrenciler, programın ikinci gününde fidanları toprakla buluşturmanın heyecanını yaşadı.

Milli Eğitim Bakan Müşaviri Süleyman Can, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Maziden Atiye Ahlat programının 24’üncü haftasındayız. Bu hafta İstanbul ve Şanlıurfa’dan öğrenciler katıldı. 80’e yakın öğrenci ve koordinatör öğretmenimizle birlikte Ahlat programımızın ikinci günündeyiz. Dün Ahlat’ı gezdiler, bugün ise Malazgirt ziyaretimiz sonrası Ahlat Hatıra Ormanı’na fidanlarımızı diktik. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Her gelen grupta 100 fidan dikiyoruz" dedi.

İstanbul’dan gelen öğrencilerden Eymen Sinan Tok, "Maziden Atiye Ahlat programı kapsamında iki gündür Ahlat’tayız. İlk gün tanışma etkinliklerimiz oldu, ikinci gün ise seyahatlerimizi gerçekleştirdik. Bugün de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan diktik. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kalıyoruz, her şey çok güzel. Geldiğim için çok mutluyum. Cumhurbaşkanımıza ve Milli Eğitim Bakanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bir diğer öğrenci Mert Yıldırım ise, "Bir haftalık programa katıldık ve Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ağırlanıyoruz. Bugün de fidanlarımızı toprakla buluşturduk" dedi.

Şanlıurfa’dan gelen öğrenci Tarık Sağıroğlu da, "Cumhurbaşkanlığı Ahlat Külliyesinde konuk ediliyoruz. Bugün Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan diktik, çok güzel bir deneyim oldu" diye konuştu. Program, öğrencilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.