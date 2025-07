Mâziye Tazim ve Vefa

Ahmet Hamdi Tanpınar, maziye yönelik ilgi ve temayülün kaynağını ararken “Niçin geçmiş zaman bizi bir kuyu gibi çekiyor?” sorusunu yöneltir. Aradığı cevabı yine kendisi verir: “İyi biliyorum ki aradığım şey bu insanların kendileri değildir; ne de yaşadıkları devre hasret çekiyorum.” Ona göre mazinin efsunu kendisinden kaynaklı değil, yokluğunun bıraktığı boşluktan ileri gelmektedir. Dolayısıyla maziden akseden izi, noksanlığıyla ölçtüğü söylenebilir. Hakkı Öznur, Tanpınar’dan bir hususta ayrılır. Onun Ülkücü Hareket’in mâzisine ihtimamının sebebi onların bıraktığı boşluk olduğu kadar onların şahsiyetleriyle de doğrudan ilgilidir. Kıymetli hatıralarını diri tutmak, unutturmamak maksadı temel gerekçelerdendir.

Türk milliyetçiliği fikrinin siyasi teşekkülü yahut hususi dava formu olarak tarif edilebilecek Ülkücü Hareket’in tarihi hakkında mebzul miktarda kitap çalışması bulunmaktadır. Bu çalışmalar arasında her ne kadar özgün muhtevaya sahip kitaplar yer alsa da önemli bir kısmını birbirinin tekrarı sayılabilecek kitaplar oluşturmaktadır. Bunların haricindeki kitapların dikkate değer bir kısmı ise Ülkücü Hareket muarızları tarafından kaleme alınan ve ekseriyetle aleyhtarlık yürüten kitaplardır. Ancak bu çalışmalar literatür takipçileri tarafından kimi zaman itibar da görür. Zira Ülkücü Hareket üzerine müspet yahut menfi olsun yürütülen ciddi çalışmalar ekseriyetle bu kalemlerden çıkmaktadır. Bu hususta Türk milliyetçileri için, kendi tarihini hakkıyla yazamamak büyük bir dert olmalıdır. Maziye tanıklık edenlerin kaleme aldığı anı, hatırat türündeki kitaplar dönem şahitliğinin aktarılması bakımından büyük kıymet arz etse de tarih anlatımında bir bütünlük meydana getirmediği için tek başına yeterli görülmesi mümkün değildir. Bunlar göz önüne alındığında en büyük eksikliğin tam ve eksiksiz bir Ülkücü Hareket tarihi yazımı olduğu ifade edilebilir. Böyle bir çalışma kendi mahiyetinin yanı sıra kendisinden sonra yapılacak çalışmalar için de bir kılavuz niteliğini taşıyacaktır. Bu doğrultuda en ciddi teşebbüs ve çalışmanın Hakkı Öznur’un kaleminden çıktığı görülmektedir.

Hakkı Öznur’un bu yazım sürecine başlama motivasyonlarının başında böyle bir eserin eksikliği gelmektedir. Ancak onu bu yola sevk eden en büyük tesir Başbuğ Alparslan Türkeş’e aittir. Başbuğ Türkeş’in Hakkı Öznur’dan Ülkücü Hareket’in tarihini yazması yönündeki isteği bu çalışmanın temel saiklerinden birini teşkil eder. Bu isteğin emir telâkki edilmesiyle birlikte başlayan süreç âbidevi bir eser doğurmuştur.

Dokuz ciltlik Ülkücü Hareket serisi Ülkücü Hareket’in mazisini tüm teferruatıyla ele alıyor. Ancak ciltlerin muhtevası sadece bu mazinin hadiselerinden ibaret değil. Zira Ülkücü Hareket’in siyasi mücadele devrelerini anlayabilmek için Türk siyasetinin Cumhuriyet’i hazırlayan devrelerini idrak etmek elzem gözükmektedir. Hakkı Öznur da, bu kaygıyla olacak, çalışmanın “MP-CMP-CKMP” başlıklı birinci cildini “Meşrutiyet’ten Çok Partili Siyasi Hayata” başlığıyla başlatarak Türk siyasetini bir bütünlük içerisinde ele alır. İttihat ve Terakki’den itibaren ele alınan süreç Cumhuriyet ile birlikte demokrasinin tesisleşmesi ve bu süreçlerin getirdiği deneyimleri ortaya koyar. Dünyayı kasıp kavuran bir harbin ardından Türk siyaseti önemli tecrübeler yaşamıştır. Bu tecrübelerden en mühimi çok partili hayata geçiş teşebbüsleridir. Bu teşebbüsler Cumhuriyet’in henüz ilk yıllarında yaşansa da akim kalır. Bu süreçle eşzamanlı olarak Türkçülerin konumu da önem arz etmektedir. Millî Şef döneminde cereyan eden Irkçılık-Turancılık Davası’na dair malumat ve yorumlar birinci ciltte önemli bir yer kaplamaktadır. Öyle ki Alparslan Türkeş bu davanın ve dönemin Ülkücüler tarafından öğrenilmesine büyük önem vermiş ve bu konu hakkında müstakil bir çalışma hazırlamasını Hakkı Öznur’dan istemiştir. Yazar da bu istek mucibince Türkçülerin Hüseyin Nihal Atsız önderliğinde ortaya koyduğu mücadeleyi ve gördüğü zulmü etraflı bir şekilde ele alıp hem Ülkücülerin istifadesine sunmuş hem de Başbuğ’una karşı vazifesini yerine getirmiştir.

1945 yılından itibaren Millî Şef’in yeni partilerin de kurulmasına imkân verecek biçimde yürüttüğü siyaset yeni bir dönemin başlangıcıdır. Millî Kalkınma Partisi’ni takip eden Demokrat Parti teşebbüsünü millet heyecanla karşılar. İlk ciltte bu sürece de geniş yer ayrılmıştır. Zira Türkiye’nin demokrasi serüvenindeki en önemli halkalardan birini bu dönem teşkil eder. Yazarın bu dönemde üzerinde ehemmiyetle durduğu konu 1948 yılında kurulan Millet Partisi’dir. Millet Partisi ve Fevzi Çakmak’ın mücadelesine verilen ehemmiyetin sebebi bizzat Başbuğ Türkeş’in, Milliyetçi Hareket Partisi’nin köklerini Millet Partisi’ne dayandırmasıdır. Öyle ki Türkeş, Fevzi Çakmak’ı fahrî genel başkanları olarak görür. Dolayısıyla partinin verdiği mücadele ve serencamı yazar tarafından detaylı biçimde ele alınmıştır.

Bilhassa 1944 sonrasındaki her devre Ülkücü Hareket’i doğrudan etkilemiştir. 1944’teki Irkçılık-Turancılık Davası, 1948’de Millet Partisi’nin kurulması yazar tarafından bu yönüyle işlenmiştir. 1950 yılında Demokrat Parti’nin iktidara gelişi de birinci ciltte geniş biçimde işlenir. 1950-1960 arasındaki devrede iktidara hükmeden Demokrat Parti için bilhassa 1954 seçimlerinden sonra işler yolunda gitmez. Orduyla bağının zayıflamaya yüz tutmasının yanı sıra hem iktisadi bakımdan millet refahının düşmesi hem de gitgide artan baskıcı tutumu 27 Mayıs 1960’taki askerî müdahaleyi beraberinde getirir. Bu hadise ve devamındaki dönemleri serinin “Tabutluktan İhtilâle Sürgünden Siyasete” başlıklı ikinci cildinde ele alan Hakkı Öznur’un bu döneme ihtimam göstermesinin sebepleri Ülkücü Hareket’in banisi olarak kabul edilebilecek isimlerin kader ortaklığının bu dönemde başlamasıdır. Bilhassa her biri Millî Birlik Komitesi üyesi arasında yer alan ve 27 Mayıs sonrasında Alparslan Türkeş’le beraber vazife yürüten Dündar Taşer, Muzaffer Özdağ ve Ahmet Er kader ortaklığı yapılan isimler olarak gösterilebilir. Komitenin “On Dörtler”i olarak anılan grupta yer alan bu subayların tasfiye edilmesiyle beraber sürgünde geçirdikleri yıllar Türkiye’ye döndüklerinde hangi yolla siyasete gireceklerini planlamakla geçer. Yazarın başlıkta “Sürgünden Siyasete” kısmıyla işaret ettiği dönem burasıdır. Zira sürgün döneminde yapılan toplantılar, on dörtlerin bir bütün hâlinde hareket etmesini mümkün kılmasa da, yurda dönüşle beraber bir partiye girip siyaset yapılmasını öngörür. Böylece Türkeş ve kendisiyle birlikte hareket eden bir grup sürgün ihtilâlci 1965 yılında Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’ne girerler. Birkaç ay sonra yapılan kurultayda Türkeş’in genel başkan seçilmesiyle birlikte ise hakimiyeti tamamen ele alırlar ve çetin mücadele devrine ilk adım atılır. Türk milliyetçiliği fikri artık siyaset sahasında daha etkin yer bulacaktır.

Serinin “Milliyetçi Hareketin Tarihi” başlıklı üçüncü cildi Başbuğ Türkeş ve beraberindeki arkadaşlarının siyasete giriş süreçlerini mercek altına alarak başlıyor ve 12 Eylül 1980’den bir gün öncesi, 11 Eylül günü Ankara’daki vaziyeti anlatarak sona eriyor. Aradaki yaklaşık on beş yıllık dönem ise Ülkücü Hareket’in en zorlu mücadeleleri verdiği dönemdir. Hayatının baharındaki ülkücü gençler canlarını hiç bilip davalarının yoluna sermekten geri durmamış ve davalarının sancaktarlığını yapmışlardır. Bu netameli dönemde kendinden vazgeçenlerin mücadelesi, teslim aldıkları emanetin kendilerinden sonraki nesillere de aksetmesini sağlamıştır. Hakkı Öznur da üçüncü cilt boyunca sık sık bu hakikatin vurgusunu yapar. Böylece canlarını davası ve milleti için veren Ülkücülerin hatıralarını diri tutar.

Türkeş’in siyasetteki ilk on beş yılı bu ciltte detaylı biçimde ele alınır. Bilhassa 1972’ye kadarki süreçte Dündar Taşer’in varlığı partiye önemli bir ivme kazandırmıştır. 1969 yılındaki Adana Kongresi’nde “Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi”nin adı “Milliyetçi Hareket Partisi” olarak ve kongreyi takip eden günlerde parti ambleminin de üç hilâl olarak tespit edilip değiştirilmesiyle parti her şeyiyle Türkeş’in tespit ettiği çizgiye uygun noktaya yerleşir. Takriben eşzamanlı olarak yahut daha doğru bahisle 1968’den itibaren ise sol grupların üniversite ve sokaklarda artan etkinliği silahın da kullanılmaya başlanmasıyla birlikte kanlı bir hüviyete bürünür. Yükselen anarşi belirli dönemlerde durulma temayülünü taşısa da 12 Eylül 1980’e kadar süreklilik gösterecektir. Bu ortam ülke için istikrarsızlık anlamına gelirken Ülkücü Hareket içinse mücadele ve müdafaa günlerini getirmektedir. Bu günler, üçüncü cildin esas meselesini teşkil etmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi’nin siyasi sahadaki mazisi bahis konusu olduğu kadar anarşi ve bu anarşini hem Ülkücü Hareket hem de ülke sathında yol açtığı tahribat bahis edilmiştir.

Serinin ilk üç cildi Ülkücü Hareket merkezli kronolojik bir Türk siyasal hayatı anlatımına sahiptir. Geri kalan altı ciltte ise Ülkücü Hareket’e dair konuların tematik biçimde ele alındığı görülmektedir. Ciltler arasında, tabii olarak, müşterek noktalar yer alsa da her cilt ihtiva ettiği konu için derinlikli bir okuma imkânı tanımaktadır. Bu sayede genellikle birkaç başlık altında ele alınan konular için ciltler ayrılmış, konuyla ilgili hatıratlarından süreli yayınların takibine, resmî kaynaklardaki malumattan yazarın dönem şahitleriyle yaptığı kişisel görüşmelere, konuyla ilgili yapılan akademik çalışmalardan araştırmacılar tarafından kaleme alınan her kitaba kadar geniş bir literatür incelemesi yapılıp istifade edilmiştir.

“Ülkücü Gençlik Kuruluşları, Ülkücü Gençlik Tarihi” başlığıyla okuyucusuna sunulan dördüncü cilt Ülkücü Hareket’in temel meselesini, gençliği ele alır. CKMP’de hakimiyet kurar kurmaz gençlik kolları üzerinden başlayan çalışmalar kısa süre içerisinde Ülkü Ocakları ve Genç Ülkücüler Derneği vasıtasıyla ivmelenerek sürdüğü bilinmektedir. Bilhassa 12 Mart 1971 sonrasında farklı isimler kullanılsa da öz itibarıyla fark söz konusu değildir. Bu kuruluşlar çerçevesinde yapılan faaliyetler, basın açıklamaları, hadiseler karşısında alınan konum ve kendilerine yöneltilen suçlamalar ele alınarak okuyucular için derli toplu okuma imkânı sunulmuştur. Ülkücü gençlik kuruluşları ve tarihinin konu edildiği bu ciltte diğer ciltlerde de olduğu gibi 1980’e kadarki süreç ele alınmıştır. “Komplolar, Suçlamalar, Provokasyonlar” başlığını taşıyan beşinci cilt de hadiselerin merkezinde kalma zaruretini taşıyan Ülkücü gençlikle doğrudan ilgilidir. Bu ciltte Ülkücü harekete karşı gerek siyaset gerek matbuat gerek basın gerek de şiddet yoluyla yöneltilen tazyikin konuları ele alınır. Bu konularla ilgili bilhassa şahitleri ve hadisenin bizzat içerisinde yer alanların beyanları ve diğer malumatlar paylaşılarak hakikat vurgulanır. Sözgelimi “Komando Kampları”, Nazizm suçlamaları, Kahramanmaraş hadiseleri, Başbuğ Türkeş aleyhinde Bekir Berk tarafından neşredilen “İslâmi Hareket ve Türkeş” başlıklı kitapçık gibi örnekler doğrudan Ülkücü Hareket’e yönelik hücum olarak değerlendirilir. Yazar, bu konuları etraflıca ele alarak hem hakikati aktarır hem de suçlamaları bertaraf eder.

Serinin “Eğitim ve Teşkilat” başlıklı altıncı cildinde ele alınan konular da gençlik meselesinden müstesna görülemez. Başbuğ Türkeş ve dava arkadaşlarının 1965 yılında CKMP’ye katılmalarıyla birlikte en büyük ehemmiyet verdikleri mesele gençliğin yetiştirilmesidir. Zira yetişmiş gençliğe dayanmayan bir kitle hareketinin hiçbir mânâda başarıyı elde edemeyeceğini düşünmektedirler. Yetişmiş, donanımlı, bilgili ve dava şuuruna sahip nesiller Milliyetçi Hareket’in iktidarında Türkiye’yi ileri taşıyacak kadroları teşkil edecektir. Bu doğrultuda gençlik kollarında başlayan seminerler gelecek yıllarda daha sistemli bir hüviyete bürünerek Ülkücü gençlere fikir, şuur ve ahlakî değerleri aşılar. Bunların yanı sıra Ülkücü Hareket’in kültürel teşekkülleri olarak söz edilebilecek “Kültür, Bilim ve Teknik Merkezi” yahut daha çok bilinen kısaltmasıyla “KÜBİTEM”, “Töre, Musiki, Folklör, Eğitim Derneği” yani “TÖMFED” ve “Üniversiteliler Kültür Derneği” de bu ciltte geniş bir bahisle yer bulur. Ekseriyetle mensupları ve işleyişine şahitlik edenlerin gözünden anlatılan bu teşekküller uzun bir süre Ülkücü Hareket’in kültür ve sanat damarının tekâmülüne katkı sunmuştur. Himmet Kayhan’ın “Dündar Bey’in Tekkesi” olarak bahis geçirdiği KÜBİTEM, Ülkücü ve Türk milliyetçisi akademisyenlerin, aydınların buluşma ve mülahaza noktasıdır. Burayı ziyaret eden ve zaman içerisinde müdavimi hâline gelen aydınlar Dündar Taşer’le tanıştıklarında onun sohbetinin ve düşünce yapısının tesiri altında kalırlar. Bu durum onların KÜBİTEM’e daha büyük iştiyakla ayak basmalarını sağlar. Buradaki atmosferden gençler de mahrum kalmaz, zaman zaman buraya gelip büyüklerinin sohbetlerini dinleyip söze katılırlar. KÜBİTEM mahfili bir okul mahiyetindedir. Hakkı Öznur altıncı cildin son kısmında Ülkücülerin "Medrese-i Yusufiye” olarak tabir ettiği, cezaevindeki Ülkücülerin yaşamlarından bahis açar. Bu bölümde dönem tanıklarının anlatımları büyük yer kaplamaktadır. Böylece üzerinde fazla söz söylenmeyen ve belki de karanlık kaldığı ifade edilebilecek günler aydınlatılır.

Kitle hareketleri için en elzem gereksinimlerden biri propaganda araçlarıdır. Türkiye’de sol grupların basında oldukça etki sahibi olduğu dönemde Ülkücü Hareket’in büyük eksikliği söz konusudur. Dahası uzun zaman boyunca Atsız’la birlikte birkaç gözü kara ve cüretkâr Türkçü haricinde süreli yayınla iştigal eden bulmak güçtür. Bu bakımdan Başbuğ Türkeş ve arkadaşları siyasete girdiklerinde basından gördükleri destek yok denecek kadar düşüktür. Öyle ki destek görmek bir yana kısa süre içerisinde basında hedef gösterilmişler, gazete ve dergilerin sayfaları aleyhlerindeki propagandanın metinleriyle dolmuştur. Ülkücüler de bu sahada eksik kalmamak, iftiralara ve propagandalara cevap verebilmek, kendi kalemlerini yetiştirmek ve sanat, kültür alanında var olabilmek için muhtelif gazete ve dergiler neşretmiştir. Serinin “Yayın Organları, Başyazılar, Hergün Yazıları” başlıklı yedinci cildi bu meseleyi ele almaktadır. Ülkücülerin 12 Eylül 1980’e kadar neşrettiği onlarca dergi ve gazete hakkında malumat verilir ve bunlar tahlil edilir. Devamında ise seçilen pek çok yazı okuyucunun istifadesine sunulur. “Ülkücülük” başlığını taşıyan sekizinci cilt de iktibas edilen yazılardan oluşmaktadır. Yazarın, dönemin farklı yayın organlarında okuduğu binlerce sayfalık yazılardan seçtiği yazılar bu ciltte bir araya gelir. Başlıktan da anlaşılacağı üzere Ülkücülüğün temeline dair meseleleri ele alır. Bunları; “Türk Milliyetçiliği”, “İdeoloji”, “Devlet”, “Düzen”, “Demokrasi” ve “Laiklik” olarak ortaya koyan Hakkı Öznur, bu temalarda okuyucuya katkı sunacak yazıları tespit edip yaklaşık yedi yüz sayfalık bir cilt meydana getirmiştir.

Dokuzuncu ve serinin son cildi Ülkücü Hareket’in unutulmaz isimlerini yahut daha doğru tabirle abidevi şahsiyetlerini konu eder: “Portreler”. Hakkı Öznur seriye evvel Ülkücü Hareket’in hafızalardan silinmesi mümkün olmayan dört ismi; Dündar Taşer, Galip Erdem, Seyyid Ahmet Arvasi ve Gün Sazak’ı anmadan son noktayı koymak istememiştir. Her bölümde ilkin biyografik bilgilere yer verilir. Ardından ise ele alınan isimlerin seçilmiş yazıları okuyucunun istifadesine sunulur. Son olarak da bu isimlerin vefatlarından sonra arkalarından yazılan anma yazılarıyla bölümler sona erer. Ciltte bahis edilen dört isimden Taşer ve Sazak, Ülkücü Hareket’in hâlâ sızlayan yaralarıdır. Bu dava adamlarının erken vefatlarının o dönem Ülkücülerde yarattığı derin üzüntü sonraki dönemlere de aksetmiş, hissedilmeye devam etmiştir. Onların erken kayıpları ve eksikliklerinin yarattığı boşluğun tesirleri mütemadiyen tartışılmış, kıymetli hatıraları ise yüreklerden bir nebze dahi silinmemiştir.

Hakkı Öznur’un uzun bir çalışma süreci neticesinde 1999’da altı cilt olarak neşredilen “Ülkücü Hareket” başlıklı eseri, 2024 yılında eklemelerle birlikte dokuz ciltli hâliyle okuyucuya sunulmuştur. On bine yaklaşan sayfa sayısıyla ne denli geniş kapsamlı bir çalışma olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte muhtevası incelendiğinde Ülkücü Hareket tarihi bakımından, ele aldığı zaman aralığında, neredeyse atlanan, es geçilen bir konu söz konusu değildir. Bu abidevi eser, Ülkücü Hareket üzerine yapılacak okumaların temel kaynağı olarak görülebilir. Önceleri araştırmacıların ancak kütüphanelerde ve sahaflarda fahiş fiyatlarla ulaşabildiği bu eserin yeniden okuyuculara ulaşmasını temin eden başta müellifi Hakkı Öznur’a olmak üzere Polietika Yayınları’na ve diğer emeği geçenlere teşekkür etmek bir borçtur. Bu borç ancak eseri okumak ve itibarını teslim etmekle ödenebilir.

Ülkücü Hareket serisi, maziye tazim ve vefanın bir eseridir. Alparslan Türkeş’e, Dündar Taşer’e, Muhsin Yazıcıoğlu’na, Erol Güngör’e, Hüseyin Nihal Atsız’a, Nejdet Sançar’a, Galip Erdem’e, Mustafa Kafalı’ya, Dilaver Cebeci’ye, Necmettin Hacıeminoğlu’na, Mehmet Eröz’e, Emine Işınsu’ya, Sadi Somuncuoğlu’na, Nevzat Kösoğlu’na, Haluk Karamağaralı’ya, Arif Nihat Asya’ya, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu’na, Recep Doksat’a, İlhan Egemen Darendelioğlu’na, Ayvaz Gökdemir’e, Gün Sazak’a, Muzaffer Özdağ’a, Ahmet Er’e; ismi zikredilmeyen ancak davasına emeği burada bahsi geçen isimlerden daha az olmayan tüm dava büyüklerimize; canlarını, gençliklerini Ülkücü Hareket için hiç düşünmeden feda eden cümle şehitlerimize; afiyette olan değerli büyüklerimize tazim ve vefanın eseridir. Mücadeleleri ve vazgeçtikleri tüm dünyalık kıymetler için aziz hatıralarına hürmetkârız…