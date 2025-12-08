PKK terör örgütünün Suriye uzantısı SDG'nin komutanı Mazlum Abdi, İsrail medyasına konuştu. The Jerusalem Post'a konuşan Abdi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Amerika'yı yeniden harika yap" (Make America Great Again) sloganına atıfla "Suriye'yi yeniden harika yapmak için SDG desteklenmeli" dedi. Abdi bu sözlerde, Suriye ordusuna entegrasyon sürecinde ABD'nin siyasi desteğinin "şart" olduğunu vurguladı.

Suriye'deki yeni yönetimin, IŞİD Karşı Koalisyon'a katılmasıyla, SDG'nin ABD desteğini kaybedeceği yönündeki endişeleri de ayyuka çıkmıştı. Abdi, ABD desteğinin azalmasıyla sahadaki yüklerinin arttığını iddia etti. ABD, "IŞİD kampları için desteğimiz azaldı" dedi.

Abdi şöyle konuştu:

"Başkan Trump USAID'i (ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı) azalttığından bu yana, El-Hol'ü yönetecek insan gücümüz ve insani desteğimiz çok daha az. DSG artık kampın güvenliğini kendi bütçesinden karşılamak zorunda kalıyor"

'ADEM-İ MERKEZİYETÇİLİK VURGUSU'

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani hakkında konuşan Abdi, "SDG,

Neçirvan Barzani'nin desteği için çok minnettar, ancak daha fazlasını yapmak için alan var" diyerek, Suriye'nin geleceğinde "adem-i merkeziyetçilik" modelinin önemini yineledi.

ABD'nin Suriye politikasının sadece askeri değil, siyasi olarak da güçlenmesi gerektiğini vurgulayan Abdi, Washington yönetimine çağrıda bulundu. Mazlum Abdi, "Başkan Trump Suriye'yi yeniden harika yapmak istiyor. Bunu yaparken SDG'yi desteklemeli ve SDG yeni Suriye hükümetinde yer almalı" dedi.

Suriye'nin geçiş hükümeti ile SDG arasında, askeri ve sivil yapıların entegrasyonunu amaçlayan ve "10 Mart Anlaşması" olarak bilinen bir ön mutabakat olduğunu hatırlatan Abdi, şu detayları paylaştı:

"Suriye Savunma Bakanlığı'na entegrasyonumuz hakkında konuştuk. Ancak bütünlüğümüzü korumamız önemli. SDG'nin üç tümenini ve iki özel taburunu muhafaza etme konusunda anlaştık. Bunlardan biri sınır güvenliğine, diğeri ise kadın taburuna odaklanacak."

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara hakkında konuşan Abdi, "Ahmed el-Şara’yı Heyet Tahrir el-Şam’ı (HTŞ) yönettiği dönemden tanıyoruz ve güçlerinin doğasını çok iyi biliyoruz. Batı'yı ikna etmeye çalışıyor ancak sahada gerçek endişeler var" dedi.

Şara'nın geleceği için 2026 yılının belirleyici olacağını ifade eden Abdi, su sözlerle Şam yönetiminin de SDG'ye alternatif olmadığını iddia edip ABD'ye seslendi: "Amerikalılar daha dengeli bir rol görmeli. SDG'nin alternatifi yok; Ahmed Şara’dan sadece vaatler değil, gerçek bir değişim görmemiz gerekiyor" dedi.