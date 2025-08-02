Mazlum Abdi'den Ankara'ya mesaj: Hiçbir zaman tehdit olmadık

T24'te yer alan bilgilere göre, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Şam yönetiminin SDG’nin tasfiye edilmesini ve Suriye ordusuna entegre edilmesini talep ettiğini söyledi. Şam’la entegrasyon süreci hakkında konuşan Abdi, tarafların bu konuda ayrıntılar üzerinde çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Hindistan merkezli Indian Express gazetesine konuşan Abdi, Beşar Esad yönetiminin 2024 Ocak’ındaki zayıflamasının ardından, Suriye’de merkeziyetçilikten uzak, demokratik bir sistem kurulması için önemli bir fırsat doğduğunu söyledi. Kürtlerin hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin tanınması gerektiğini belirtti.

Abdi, 10 Mart’ta Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ile SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu konusunda bir mutabakata vardıklarını, ancak hâlâ uygulamaya geçilmediğini aktardı. “Mutabakatta SDG ile Suriye ordusunun bütünleşmesi konusunda uzlaşıldı. Şimdi ayrıntılar üzerinde çalışmamız gerekiyor” dedi.

ANKARA’YA MESAJ: “HİÇBİR ZAMAN TEHDİT OLMADIK”

PKK’nın kendini feshetme kararı sonrası Türkiye’nin tavrında yumuşama gözlemlendiğini belirten Abdi, Türkiye’ye yönelik tehdit oluşturmadıklarını savundu. Abdi, “Bu mesele Türkiye'nin iç siyaseti ile bağlantılıdır. Bana göre DSG ve özerk yönetim hiçbir zaman Türkiye için güvenlik tehdidi oluşturmadı. Aksine, biz Türkiye sınırını IŞİD’den kurtardık ve sınırda güvenliği sağladık. Eğer Türkiye kendi içindeki Kürtlere hak tanıyacaksa, aynı şeyin Suriye'de de yapılması gerekir.” ifadelerini kullandı.

PKK’nın silah bırakma çağrısını “tarihi” olarak nitelendiren Abdi, ardından Kuzeydoğu Suriye’de ateşkes ilan edildiğini ve Türkiye’nin saldırılarının durduğunu söyledi.

GÖRÜŞMELER PARİS’TE SÜRECEK

Taraflar, SDG ile Suriye ordusu ve özerk yönetim kurumlarının entegrasyonuna ilişkin görüşmelere Fransa’nın arabuluculuğunda Paris’te devam edecek.