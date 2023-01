Mazlum Çimen örneği üzerinden solun PKK'ya karşı patolojik bakışı

Tarih: 30 Aralık 1994...



Türkiye’ye en kanlı günlerini yaşatan halk düşmanı terör örgütü PKK, 1995 yılına girmeye hazırlanan ülkenin kalbine; Taksim'deki The Marmara Oteli'ne bir bombalı saldırı düzenledi.



Ülkenin her yerini kana bulayan teröristler, The Marmara Oteli saldırısında sol çevrelerce tanınan iki kişiyi hayattan kopardı: Cumhuriyet gazetesi yazarı Onat Kutlar ile 2019'da hayatını kaybeden BirGün gazetesi yazarı Cünet Cebenoyan'ın ablası arkeolog Yasemin Cebenoyan.



Saldırının üzerinden 28 yıl geçti. Her sene olduğu gibi failler lanetlendi, kurbanlar anıldı.



Ancak...



Bu sefer bir şey daha oldu. Spot ışıkları 30 Aralık tarihinde saldırıya veyahut saldırıyı gerçekleştirenlere değil müzisyen Mazlum Çimen'e çevrildi.



Geride bıraktığımız cuma günü kalleş saldırıyı anan Çimen'in kullandığı ifadeler çok konuşuldu, çok tartışıldı. Twitter hesabından saldırının yıl dönümüne ilişkin bir paylaşım yapan Çimen, aynen şöyle bir tvit attı: "27 sene önce (Yazarın notu: Aslında 28) bugün The Marmara'da bir bomba patladı... Lanet olsun... Onat Abi (Kutlar) ve Yasemin..."



Evet! Tvit bu kadar.



Olayı bilmeyenler sanacak ki bu bomba kendiliğinden patladı! Saldırıyı gerçekleştiren PKK için bırakın bir kınama ifadesini, tek bir ima dahi yok. PKK'nın sivilleri katleden insanlık düşmanı bir terör örgütü olduğuna dair güçlü bir kınamayı geçtim, en azından "Bir bomba patladı" deme bari!



Ama diyor maalesef...



Eh bu tvitten sonra kıyamet de koptu tabii! Çimen, bir anda Twitter'ın "kurnazlığa eyvallahı olmayan" dili ile karşı karşıya geldi. Tvite yanıt olarak, "Bomba orada tesadüfen patladı. Bombanın kafasına esti 'Dur ben bir patlatayım kendimi' dedi ve patladı." diyen mi dersiniz, "Bomba, aynı Big Bang misali, kendi kendine patladı, değil mi? O bomba evrenin bir sırrı olarak oradaydı zaten. Birileri getirip patlatmadı o bombayı, kendiliğinden var olup patladı o bomba." diyen mi...





Neden korkuyorsunuz...



Neden PKK'nın gerçekleştirdiği sivillerin hayatını kaybettiği bir saldırıyı kınayamıyorsunuz...



Neden PKK'yı vicdanlarda hapsedemiyorsunuz...



Neden görmezden geliyorsunuz...



Bu terör örgütünün sizin vicdanlarınızdaki ayrıcalığı nereden geliyor?..



Üstelik üzerinden 28 yıl geçmiş ve "abi" diyebilecek kadar yakın hissettiğiniz bir insanı kaybettiğiniz bir saldırıdan bahsediyorsunuz...



Maalesef solun azımsanmayacak bir kesiminde PKK her şeye rağmen dokunulmaz bir konumda. Bu konu üzerine elbette ki çok şey yazılıp çizildi. Ancak solun eğer Anadolu insanının gönlüne girmek gibi bir derdi var ise PKK'yı net bir şekilde karşısına almaktan başka bir çaresi yok. Bu işin lamı cimi yok. İki artı ikinin dört etmesi kadar buz gibi bir gerçek bu!



Devam edelim...



Tvite gelen cevaplarda her şeyi özetleyen ise şu cümle oldu: "Solda korkutulmuşluk, sindirilmişlik, Amerikancı sivil toplumculuk sopasıyla hizaya getirilmişliği anlatmaya kalksak şu kadar açık anlatamazdık."



Evet gerçekten "şu kadar açık" anlatılamazdı.



Ancak daha da vahimi ise maalesef saldırıda ablasını kaybetmiş Cünet Cebenoyan'da gizli. 2019 yılında talihsiz bir trafik kazasında hayatını kaybeden değerli sinema yazarı Cebenoyan, ölümünden yaklaşık 1 ay önce şöyle bir açıklama yaptı gazetesine: "Ablam Yasemin Cebenoyan, 30 Aralık 1994'te PKK tarafından öldürüldü... Gülşen Özdemir'le Deniz Demir bombayı The Marmara Oteli'nin cafe'sine yerleştirdiler... Deniz Demir itirafçı oldu, topu topu 9 yıl sonra dava sona ermeden serbest bırakıldı... Hamit Şen de emniyet sorgusunda eylemcilere yataklık yaptığını kabul etti. Başka bir sürü somut delil de vardı ayrıca. PKK, hiçbir aşamada ne eylemi ne de eylemcileri inkâr etti."



Cebenoyan, 2017 yılında HaberTürk'ten Kübra Par'a ise şunları dedi: "HDP’ye 3 kez oy verdim. Hem de 'Benden HDP’ye oy vermemi nasıl beklersiniz?' diye kendi mahalleme seslenen bir yazı yazdıktan sonra oy verdim."



Par'ın "Tereddüt etmiş miydiniz?" sorusuna ise "Tabii ettim, hiçbir zaman içim huzur bulmadı. Katliam bombacılarının cenazelerini sırtında taşıyan HDP’li yöneticilerin ihraç edilmediğini gördükten sonra da artık oy vermem." şeklinde bir yanıt verdi.



Tabii ki de insanlar pişman olabilir, yanılabilir, fikirlerini değiştirebilir. Buna hiçbir itirazım yok. Hepimiz önceki yıllardaki fikirlerimizden farklı düşünüyor olabiliriz.

Ancak...



Her ne kadar pişman olduğunu, bir daha oy vermeyeceğini söylemiş olsa da kardeşini bir terör örgütüne kurban veren bir kurban yakınının; o terör örgütünün cenazelerine katılan, o terör örgütüyle organik bağını hiçbir zaman inkar etmeyen bir partiye oy verebildiği ülkede, patlamada kardeşini kaybetmemiş Mazlum Çimen olayın faillerini görmezden gelmiş çok mu?



Velhasıl kelam...



Türkiye'nin güçlü bir sola ihtiyacı var.



Türkiye'de güçlü bir solun varlığı PKK'ya koyulacak mesafede gizli. Bunu bilmek için kahin olmaya gerek yok. Çok net bir gerçek bu.



Ama emareler "En iyisi bu konuda pek bir beklentiye girmemek galiba." dedirtecek cinsten..



Zira, beklentiler sadece üzer...



En iyisi Lucifer dizisinden uyarlanan bir görselle konuya noktayı koyalım...