MBA duyurdu. Faizler düştü başvurular arttı

Konut satın almaya yönelik mortgage başvuruları %9 artarken, yeniden finansman başvurularında %28'lik bir artış gözlendi. Aynı dönemde, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı %7,07'den %7,02'ye gerilerken, 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı %6,75'ten %6,6'ya indi.

MBA'nın Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Başekonomisti Mike Fratantoni, mortgage faizlerinin düşüş eğiliminde olduğunu ve geçen hafta beklenenden güçlü gelen istihdam raporunun bu düşüşü tetiklediğini belirtti. Fratantoni ayrıca, düşük faiz oranlarının özellikle yeniden finansman faaliyetlerinde belirgin bir artışa sebep olduğunu vurguladı.

ABD'de mortgage piyasasındaki bu hareketlilik, hem konut alıcıları hem de mevcut ev sahipleri için finansman fırsatlarını gözden geçirmeleri açısından önemli bir dönemi işaret ediyor.