Mbappe 55 milyon euronun peşine düştü. Eski takımına büyük şok

PSG ile sözleşme yenilemeyerek Real Madrid’e transfer olan Mbappe’den şoke eden karar geldi. Fransız golcü, eski takımından alacağı olan 55 milyon euronun peşine düştü. Arabuluculuk teklifini reddeden golcü oyuncu, hakkını UEFA’da arayacak.

Fransız golcünün geçmiş dönem maaşları ve ikramiyeleri ile birlikte 55 milyon euroluk alacağı olduğu öğrenildi. Ligue 1 yönetimi golcü oyuncuya arabuluculuk teklifi yapsa da Mbappe cephesinden olumsuz yanıt geldi.

Konunun UEFA’ya taşınması sonrası PSG’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki geleceği tehlike altına girebilir. Katarlı milyarderlerin sahibi olduğu kulüp daha önce UEFA’dan bazı transfer harcamaları nedeniyle para ve transfer kısıtlaması cezaları almıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ GELECEĞİ BELİRSİZ

Fransız golcü Mbappe, PSG ile sözleşmesini otomatik olarak uzatacak opsiyon maddesini kullanmayarak takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Ancak PSG Başkanı Al Khelaifi, golcü oyuncuyu takımda tutmak için yüksek maaşlı bir teklif yapmıştı. Buna rağmen Mbappe, Real Madrid’e gitmek için bu teklifi reddetmişti.

Golcü oyuncu şimdi de toplamda 55 milyon euroyu bulan alacaklarının ödenmesi için başvuruda bulundu. Ödenecek tutarın içinde nisan, mayıs ve haziran ayları maaşları ile birlikte 2022 yılındaki son sözleşmenin imza parası olan 36 milyon euro bulunuyor.

PSG ile Mbappe arasında açılacak olası bir davanın uzun süreli bir hukuk mücadelesi olması bekleniyor. Fransız golcü, son olarak UEFA’ya Fransız ekibinin Şampiyonlar Ligi’nde yer almaması gerektiğini belirten bir yazı yazdı. Davanın seyri ve UEFA’nın alacağı tavır merakla bekleniyor.