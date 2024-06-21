Mbappe Fransızları yıktı

Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya karşısında talihsiz bir sakatlık yaşayan ve burnu kırılan Mbappe'nin durumu belli oldu.

Fransız yıldız, bu akşam Hollanda ile oynanacak maçta ilk 11'de yer almayacak ve yedek kulübesinde olacak.

Teknik direktör Didier Deschamps, bu nedenle Mbappe'den yoksun olacak.

Kylian Mbappe, maske takarak katıldığı son antrenmanda hafif bir çalışma yaptı.

Basına açık olan antrenmanın ilk 15 dakikada çoğunlukla maskesiyle mücadele etti.

Mbappe, Fransa maskesi ile antrenman yapmıştı.

UEFA'nın yönetmeliğinde ise "Sahada giyilen tıbbi ekipman tek renk olmalı ve herhangi bir takım veya üretici kimliği taşımamalıdır." kuralı yer alıyor.