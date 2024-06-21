Mbappe Fransızları yıktı

Sami Güntürkün Gürel
Mbappe Fransızları yıktı

Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappe, Avusturya maçında yaşadığı sakatlıktan dolayı bu akşam oynanacak Hollanda maçına yedek kulübesinde başlayacak.

Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya karşısında talihsiz bir sakatlık yaşayan ve burnu kırılan Mbappe'nin durumu belli oldu.

aa-20240620-34929325-34929316-french-national-team-trains-in-germany-ahead-of-uefa-euro-2024-match-against-netherlands-001.jpg

Fransız yıldız, bu akşam Hollanda ile oynanacak maçta ilk 11'de yer almayacak ve yedek kulübesinde olacak.

aa-20240620-34929325-34929318-french-national-team-trains-in-germany-ahead-of-uefa-euro-2024-match-against-netherlands-001.jpg

Teknik direktör Didier Deschamps, bu nedenle Mbappe'den yoksun olacak.

aa-20240620-34929325-34929320-french-national-team-trains-in-germany-ahead-of-uefa-euro-2024-match-against-netherlands-001.jpg

Kylian Mbappe, maske takarak katıldığı son antrenmanda hafif bir çalışma yaptı.

Basına açık olan antrenmanın ilk 15 dakikada çoğunlukla maskesiyle mücadele etti.

aa-20240620-34929325-34929311-french-national-team-trains-in-germany-ahead-of-uefa-euro-2024-match-against-netherlands-001.jpg

Mbappe, Fransa maskesi ile antrenman yapmıştı.

UEFA'nın yönetmeliğinde ise "Sahada giyilen tıbbi ekipman tek renk olmalı ve herhangi bir takım veya üretici kimliği taşımamalıdır." kuralı yer alıyor.

İlgili Haberler
İtalyan futbol efsanesini dövüp soydular
Falcao'nun yeni adresi belli oldu
Mert Hakan Yandaş imzayı attı
Son Haberler
Son dakika... Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında ölü sayısı 11'e yükseldi Gündem
Son dakika... Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında ölü sayısı 11'e yükseldi
Antalya'da elleri ayakları kesik esrarengiz ceset bulundu Yerel Haberler
Antalya'da elleri ayakları kesik esrarengiz ceset bulundu
İngilizler şokta. Verileri sızdırıldı Dünya
İngilizler şokta. Verileri sızdırıldı
Örtü yangını ormana sıçramadan söndürüldü Gündem
Örtü yangını ormana sıçramadan söndürüldü
Ozan Tufan Trabzonspor'da Spor
Ozan Tufan Trabzonspor'da
Sigaraya dev zam. Tarih verildi Gündem
Sigaraya dev zam. Tarih verildi
Bir mesajla 72000 lira kazandı Ekonomi
Bir mesajla 72000 lira kazandı