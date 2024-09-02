Mbappe golleri sıraladı Real Madrid nefes aldı

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Mbappe golleri sıraladı Real Madrid nefes aldı

La Liga'ya iyi bir başlangıç yapamayan Real Madrid, sahasında konuk ettiği Real Betis'i Mbappe'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid ile Real Betis karşı karşıya geldi.

Real Madrid, mücadeleyi 2-0 kazandı.

İspanyol devine galibiyeti getiren golleri 67' ve 75'te (penaltı) Kylian Mbappe attı.

Mbappe, böylece Real Madrid'deki ilk gollerini atmış oldu.

Milli yıldızımız Arda Güler, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla Real Madrid, puanını 8 yaptı ve 2. sıraya yükseldi.

Real Betis ise 2 puanla 17. sırada kaldı.

La Liga'da 4'te 4 yaparak 12 puan toplayan Barcelona ise liderlik koltuğunda bulunuyor.

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