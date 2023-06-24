Mbappe için verilen paraya inanamayacaksınız: Yüz yılın transferi olacak

Dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olan Kylian Mbappe için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Mbappe için verilen paraya inanamayacaksınız: Yüz yılın transferi olacak

Bu iddiaya göre Real Madrid, Mbappe transferi için Paris Saint Germain ile anlaştı.

Fransız kulübünün bir yıl daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki yıldızını İspanyol kulübüne satmayı kabul ettiği öğrenildi.

İspanyol ve Fransız basınında yer alan haberlere göre Real Madrid, Mbappe'nin bonservisi için 250 milyon euro ödeyecek.

Bu transfer biterse Mbappe, Neymar için verilen 222 milyon euroyu geçecek ve en pahalı futbolcu olarak tarihe adını yazdıracak.

Kariyerinde Monaco ve Paris Saint Germain'de oynayan Mbappe, 332 resmi maçta 243 gol attı.

Fransa Milli Takımı'nın da yıldızlarından olan Mbappe, 70 maçta 40 kez fileleri havalandırdı.

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