Kylian Mbappe, eski kulübü Paris Saint-Germain ile yaşadığı hukuki süreçte önemli bir zafer elde etti.

Paris İş Mahkemesi (Conseil des Prud’hommes), PSG’nin Mbappe’ye yaklaşık 61 milyon euro ödeme yapmasına hükmetti.

RMC Sport'un haberine göre; Mahkeme, dört hakimin oy birliğiyle verdiği kararda, 2024 yazında PSG’den ayrılan Fransız yıldızın açtığı davada oyuncuyu haklı buldu. Kararın derhal uygulanacağı belirtilirken PSG’nin itiraz hakkı bulunsa da kulübün yaptığı tüm talepler reddedildi.

PSG'NİN TÜM TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Karara göre PSG, MbappE’ye 55 milyon euro ödenmeyen maaş ve primlerin yanı sıra, buna ek olarak izin alacaklarını da ödemek zorunda kalacak. Ayrıca mahkeme, verilen hükmün PSG’nin resmi internet sitesinin ana sayfasında bir ay boyunca yayımlanmasına da karar verdi.