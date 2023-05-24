Mbappe Madrid yolunda. Fransız basınından flaş iddia

Geçen sezon Paris Saint Germain ile biten sözleşmesini son anda yenileyen Mbappe bu kez takımdan ayrılmaya kararlı göründüğü iddia edildi.

MACRON YÜZÜNDEN GİTMEDİ

Fransız basını yıldız futbolcunun mukavelesinde yer alan sözleşme uzatma maddesini kullanmayacağını yazdı. Mbappe'nin bu kararında Real Madrid'e gitme isteğinin etkili olduğu iddia edildi. 24 yaşındaki forvet, daha önce İspanyol ekip ile anlaşmasına rağmen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un isteğini kırmayarak Paris ekibinde kalmıştı.

49 GOLE DİREKT KATKI

Yıldız futbolcu bonus ve özel primler hariç Paris Saint Germain'den yıllık 72 milyon euro kazanıyor. Kylian Mbappe bu sezon mavi beyazlı formayla 41 maçta 40 gol 9 asistlik olağanüstü bir performans sergiledi. Başarılı forvetin Fransız ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.