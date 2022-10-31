Ibrahimovic yine rahat durmadı: Ben gittim Fransız futbolu bitti dedi

Zlatan Ibrahimovic...Kimilerine göre gelmiş geçmiş en ikonik futbolcuların başında geliyor. Açıklamalarıyla gündem olmasına alışık olduğumuz İsveçli golcünün son sözleri yine tartışma yarattı.

İtalyan devi Milan'da top koşturan ancak sakatlığı sebebiyle bu sezon henüz forma giyemeyen İbrahimoviç, Fransız televizyonu Canal+'a açıklamalarda bulundu.

Paris Saint Germain'den (PSG) ayrıldıktan sonra Fransız futbolunun ve Ligue 1'in kötüye gittiğini söyleyen 41 yaşındaki efsane, "Benden sonra Fransa'da konuşacakları bir şey kalmadı" dedi.

Fransa'nın kendisine ihtiyacı olduğunu vurgulayan İbrahimovic, "Benim Fransa'ya ihtiyacım yok. Gelişmek için Mbappe, Neymar ve Messi'ye sahip olmanız yetmez." diye konuştu.

Milan'a 2019- 2020 sezonunda dönen Zlatan Ibrahimovıc, geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta önemli bir rol oynamıştı.

"En az 7-8 ay forma giyemeyebilirim"

Sezonun tamamlanmasının ardından Milano ekibinden yapılan açıklamada ise İsveçli yıldızın dizinden ameliyat olacağı ve en az 7-8 ay forma giyemeyeceği belirtilmişti.

Ibrahimovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dizimdeki şişlik 6 aydır var. Takımla son 6 ayda sadece 10 kez antrenman yapabildim. Sahada daha önce hiç bu kadar acı çekmemiştim. Emekli olmayacağım ve yakında döneceğim." ifadelerini kullanmıştı.