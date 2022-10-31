31 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Ibrahimovic yine rahat durmadı: Ben gittim Fransız futbolu bitti dedi

Ibrahimovic yine rahat durmadı: Ben gittim Fransız futbolu bitti dedi

Zlatan Ibrahimovic, PSG'den ayrıldıktan sonra Fransız futbolunun kötüye gittiğini iddia etti.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 16:30
Takip Et

"Mbappe, Neymar ve Messi'ye sahip olmanız yetmez" diyen Ibrahimovic, kendisinden sonra Fransa'da konuşulacak bir şey kalmadığını savundu.

Ibrahimovic yine rahat durmadı: Ben gittim Fransız futbolu bitti dedi
+
Aa
-

Zlatan Ibrahimovic...Kimilerine göre gelmiş geçmiş en ikonik futbolcuların başında geliyor. Açıklamalarıyla gündem olmasına alışık olduğumuz İsveçli golcünün son sözleri yine tartışma yarattı.

İtalyan devi Milan'da top koşturan ancak sakatlığı sebebiyle bu sezon henüz forma giyemeyen İbrahimoviç, Fransız televizyonu Canal+'a açıklamalarda bulundu.

Paris Saint Germain'den (PSG) ayrıldıktan sonra Fransız futbolunun ve Ligue 1'in kötüye gittiğini söyleyen 41 yaşındaki efsane, "Benden sonra Fransa'da konuşacakları bir şey kalmadı" dedi.

Fransa'nın kendisine ihtiyacı olduğunu vurgulayan İbrahimovic, "Benim Fransa'ya ihtiyacım yok. Gelişmek için Mbappe, Neymar ve Messi'ye sahip olmanız yetmez." diye konuştu.

Milan'a 2019- 2020 sezonunda dönen Zlatan Ibrahimovıc, geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta önemli bir rol oynamıştı.

"En az 7-8 ay forma giyemeyebilirim"

Sezonun tamamlanmasının ardından Milano ekibinden yapılan açıklamada ise İsveçli yıldızın dizinden ameliyat olacağı ve en az 7-8 ay forma giyemeyeceği belirtilmişti.

Ibrahimovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dizimdeki şişlik 6 aydır var. Takımla son 6 ayda sadece 10 kez antrenman yapabildim. Sahada daha önce hiç bu kadar acı çekmemiştim. Emekli olmayacağım ve yakında döneceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte Survivor 2023 kadrosu. Kadroda sürpriz isimler var
1
﻿İşte Survivor 2023 kadrosu. Kadroda sürpriz isimler var
﻿İşte Survivor 2023 kadrosu. Kadroda sürpriz isimler var
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
2
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
3
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
4
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
5
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
﻿Fenerbahçeliler 5 golü bırakıp sahada kimi izledi. Fatih Saboviç açıkladı
6
﻿Fenerbahçeliler 5 golü bırakıp sahada kimi izledi. Fatih Saboviç açıkladı
﻿Fenerbahçeliler 5 golü bırakıp sahada kimi izledi. Fatih Saboviç açıkladı
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
7
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
﻿Türkiye'den Hindistan'daki köprünün çökmesi sonucu ölenler için taziye mesajı
﻿Türkiye'den Hindistan'daki köprünün çökmesi sonucu ölenler için taziye mesajı
﻿Türkiye'den Hindistan'daki köprünün çökmesi sonucu ölenler için taziye mesajı
﻿Norveç'ten Rusya sınırına askeri hamle
﻿Norveç'ten Rusya sınırına askeri hamle
﻿Norveç'ten Rusya sınırına askeri hamle
﻿Lübnan'da görev süresi dolan Cumhurbaşkanı Avn, pimi çekilmiş bombayı ülke gündemine bıraktı
﻿Lübnan'da görev süresi dolan Cumhurbaşkanı Avn, pimi çekilmiş bombayı ülke gündemine bıraktı
﻿Lübnan'da görev süresi dolan Cumhurbaşkanı Avn, pimi çekilmiş bombayı ülke gündemine bıraktı
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal CHP’den istifa etti
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal CHP’den istifa etti
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal CHP’den istifa etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.