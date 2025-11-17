Kylian Mbappe ile Paris Saint-Germain arasındaki mali anlaşmazlık iş mahkemesine taşındı. Taraflar, Paris’teki duruşmada birbirlerine dev tazminat talepleri yöneltti.

MBAPPE CEPHESİ 240 MİLYON EURO İSTİYOR

Fransız basınından La Parisien'in haberine göre; Mbappe’nin avukatları, PSG’den 240 milyon euro talep ederek dosyanın seyrini tamamen değiştirdi. Bu miktarın, yıldız oyuncunun 2024 yazında kulüpten ayrılırken yaşadığını iddia ettiği zararların tazmini olduğu belirtildi. Mbappe duruşmaya katılmadı.

Mbappe tarafının daha önce kulüpten üç aylık maaş, imza primi ve performans primleri için 55 milyon euro istediği biliniyordu.

PSG MBAPPE'DEN 180 MİLYON EURO TALEP EDİYOR

PSG ise Mbappe’ye karşı 180 milyon Euro'luk karşı dava açtı. Kulüp, oyuncunun “sözleşmesini uzatmayacağını bilmesine rağmen kulübe bedelsiz ayrılmayacağı yönünde söz verdiğini” iddia ediyor.

Avukatlar, Mbappe’nin 2023 yazında Al-Hilal’in 300 milyon euroluk teklifini reddettiğini, ardından kontrat uzatmayarak kulübün büyük bir bonservis gelirinden mahrum kaldığını savundu.

GERİLİM SÜRÜYOR

Tarafların talepleri arasında yüz milyonlarca euro fark bulunurken, hukuki sürecin uzun ve tartışmalı geçmesi bekleniyor.

Dava, Fransız futbolunun son yıllardaki en büyük finansal krizlerinden birine dönüşmüş durumda.