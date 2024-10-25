Mbappe, PSG’ye karşı açtığı davayı kazandı. 55 milyon euro ödeyecekler

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Mbappe, PSG’ye karşı açtığı davayı kazandı. 55 milyon euro ödeyecekler

Fransız golcü Mbappe’nin eski takımı PSG’ye karşı yaptığı şikayet sonrası karar çıktı. Buna göre PSG’nin golcü oyuncuya 55 milyon euro ödemesi gerektiği yönünde karar çıktı.

Real Madrid’in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, eski takımı PSG’ye karşı açtığı davada, kulübün kendisine 55 milyon euro borcu olduğunu savunmuştu. Golcü oyuncu, eski takımının kendisine ödemesi gereken ve aralarında çeşitli bonuslar ve maaşların da olduğu ödemeleri yapmadığı gerekçesi ile Fransa Futbol Federasyonu’na şikayette bulunmuştu.

Fransa Futbol Federasyonu ve Ligue 1 yönetimi aldığı karar ile PSG’nin Mbappe’ye 55 milyon euro ödeme yapması gerektiğine hükmetti.

Kararın bugün resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Fransa Futbol Federasyonu ve Ligue 1 yönetiminin ortak komitesinden çıkan karar sonrası PSG’nin Temyiz hakkı bulunuyor. Fransız kulübünün, Fransa Milli Olimpiyat ve Spor Komitesi nezdinde idare mahkemesine giderek temyiz başvurusu yapabilir. Mbappe ise buna yanıt olarak UEFA ile temasa geçerek iş mahkemesine başvurabilir. Mbappe ile PSG arasındaki anlaşmazlığın, temyiz süreci ile birlikte daha fazla uzaması bekleniyor.

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