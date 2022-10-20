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Mbappe Neymar'ı istemedi. ''Ya o ya ben'' dedi

Paris Saint-Germain'de forma giyen Kylian Mbappe'nin, sorun yaşadığı Neymar'ın takımdan gönderilmesini istediği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 21:49
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Mbappe sorun yaşadığı Neymar'ın takımdan gönderilmesini istedi. PSG karıştı

Mbappe Neymar'ı istemedi. ''Ya o ya ben'' dedi
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Fransız basınında yer alan haberde, geçtiğimiz sezon sözleşmesinin bitmesinin ardından Real Madrid'e gideceği konuşulan ancak yeni 3 yıllık yeni kontrat imzalayan Fransız yıldızın, Neymar'ın disiplinsizliğinden şikayetçi olduğu belirtildi.
Mbappe'nin, "titizliğe dayalı bir yönetim modeli" istediği ve sözleşmesini tamamlamanın temel koşulu olarak Neymar'ın takımdan gönderilmesini istediği aktarıldı.
Mbappe'nin, Neymar'a karşı olan hoşnutsuzluğunun farkında olan PSG Başkanı Nasır El-Halifi'nin, Brezilyalı yıldızın transferi için yaz döneminde girişimleri olduğu öne sürüldü. Neymar'a, sadece Newcastle United'ın ilgi gösterdiği ancak 30 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibine transferini kesinlikle düşünmediği kaydedildi.

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