Mbappe Neymar'ı istemedi. ''Ya o ya ben'' dedi

Fransız basınında yer alan haberde, geçtiğimiz sezon sözleşmesinin bitmesinin ardından Real Madrid'e gideceği konuşulan ancak yeni 3 yıllık yeni kontrat imzalayan Fransız yıldızın, Neymar'ın disiplinsizliğinden şikayetçi olduğu belirtildi.

Mbappe'nin, "titizliğe dayalı bir yönetim modeli" istediği ve sözleşmesini tamamlamanın temel koşulu olarak Neymar'ın takımdan gönderilmesini istediği aktarıldı.

Mbappe'nin, Neymar'a karşı olan hoşnutsuzluğunun farkında olan PSG Başkanı Nasır El-Halifi'nin, Brezilyalı yıldızın transferi için yaz döneminde girişimleri olduğu öne sürüldü. Neymar'a, sadece Newcastle United'ın ilgi gösterdiği ancak 30 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibine transferini kesinlikle düşünmediği kaydedildi.