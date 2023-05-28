Mbappe tribündeki genç kadını kanlar içinde bıraktı. Sonrasında gönlünü aldı

PSG'nin şampiyonluğu ilan ettiği maçın öncesinde talihsiz bir an yaşandı. Fransız yıldız Mbappe, ısınma sırasında çektiği şutun ardından tribündeki kadının yüzünde patladı. Tedavi sırasında kadının yanında bulunan Mbappe, maç sonunda da jestte bulundu.

Mbappe tribündeki genç kadını kanlar içinde bıraktı. Sonrasında gönlünü aldı

Paris Saint-Germain ile RC Strasbourg, Fransa Ligue 1'in 37. haftasında karşı karşıya geldi. PSG mücadeleyi kazanarak şampiyonluğunu ilan ederken, karşılaşmanın öncesinde şansız bir an yaşandı.

ŞUT KADININ YÜZÜNDE PATLADI
Maç öncesi ısınmada Mbappe'nin çektiği şut, tribündeki kadın taraftarın yüzünde patladı. Mbappe, kanlar içinde kalan kadının yanına gitti ve sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu.

KADINI YALNIZ BIRAKMADI
Tedavisi sırasında da kadının yanında bulunan Mbappe, maç sonunda ise jest yaptı. Fransız yıldız, karşılaşmanın ardından kadına formasını hediye etti.

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