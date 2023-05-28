Mbappe tribündeki genç kadını kanlar içinde bıraktı. Sonrasında gönlünü aldı

Paris Saint-Germain ile RC Strasbourg, Fransa Ligue 1'in 37. haftasında karşı karşıya geldi. PSG mücadeleyi kazanarak şampiyonluğunu ilan ederken, karşılaşmanın öncesinde şansız bir an yaşandı.

ŞUT KADININ YÜZÜNDE PATLADI

Maç öncesi ısınmada Mbappe'nin çektiği şut, tribündeki kadın taraftarın yüzünde patladı. Mbappe, kanlar içinde kalan kadının yanına gitti ve sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu.

KADINI YALNIZ BIRAKMADI

Tedavisi sırasında da kadının yanında bulunan Mbappe, maç sonunda ise jest yaptı. Fransız yıldız, karşılaşmanın ardından kadına formasını hediye etti.