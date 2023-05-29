Mbappe yeni sezonda oynayacağı takımı açıkladı

Editör: Ufuk Cingöz

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain, ligde şampiyon oldu.

Takımın Fransız yıldızı Kylian Mbappe, üst üste 4. kez Ligue 1'de yılın oyuncusu seçilerek bunu başaran ilk futbolcu oldu.

Ödül töreninde konuşan Mbappe, "Ülkemin en önemli turnuvasına bu şekilde adımı yazdırabilmek harika bir his. Harika bir sezon geçiren Lens takımını ve Lille'e çok yardımcı olan Jonathan David'i de tebrik ediyorum. Ayrıca Leo Messi'ye çok teşekkür ediyorum. Bana çok yardımcı oldu" dedi.

GELECEĞİ HAKKINDA KONUŞTU

Kulüpteki geleceği hakkında açıklama yapan Fransız yıldız, "Gelecek yıl da Paris Saint-Germain'de oynayacağım. Kulüp ile bir sözleşmem ve bu sözleşmenin sonuna kadar burada oynayacağım" ifadelerini kullandı.

33 MAÇTA 28 GOL, 6 ASİST

Bu sezon PSG formasıyla Ligue 1'de 33 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 28 gol atarken 6 asist yaptı.