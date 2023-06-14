Mbappe'den geleceği için flaş açıklama. Fransız yıldız takımda kalacak mı

PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe, takımdaki geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mbappe'den geleceği için flaş açıklama. Fransız yıldız takımda kalacak mı

Paris Saint-Germain'in yıldız ismi Kylian Mbappe, İtalyan basınına bir röportaj verdi.

Son zamanlarda adı Real Madrid ile anılan Fransız yıldız, transfer dedikodularına da açıklık getirdi.

İşte Mbappe'nin açıklamaları;

-Ne satılmayı ne de Real Madrid'e gitmeyi istedim. Sadece sözleşmede ön görülen ek yılı aktif hale getirmek istemediğini söyledim. PSG ile bir uzatma hakkında hiç konuşmadık ama gelecek sezon burada kalacağım için mutluyum.

-En üst düzeyde benim gibi yarışmacı bir oyuncu için hedef tüm şampiyonlukları kazanmaktır. Er ya da geç bedelini ödeyeceğimiz eksikliklerimiz olduğunu biliyorduk. Her sezon yaptığımız hatalardan ders çıkarmalıyız, bunları her seferinde tekrarlamamalıyız. Bunlar boş sözler değil. Ancak bireysel olarak son birkaç yıldır kendimi yüksek seviyede tuttum. Her zaman zirvede kalmak için ilerlemeye devam etmek istiyorum.

-Herkes Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ister ancak sürekli talepkar olmalısınız, aksi takdirde size hiçbir şeyin önceden yazılmadığını hatırlatacak bir takım her zaman vardır. Çok az insan Inter'in finale çıkabileceğini düşünüyordu ama sonunda kazanmaya çok yaklaştılar. Diğerlerinden daha iyi olmak için çok çalışmalısınız.

-Futbol tarihinin potansiyel olarak en iyi oyuncusundan bahsediyoruz. Messi gibi birinin ayrılması asla iyi bir haber değildir. Şahsen, neden bu kadar insanın onun gitmesine bu kadar sevindiğini anlamıyorum. Messi'den bahsediyoruz. Ona saygı duyulması gerekiyor ama Fransa'da hak ettiği saygıyı göremedi. Bu utanç verici ama böyle oldu. Onun yerini doldurmak için elimizden geleni yapmalıyız.

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