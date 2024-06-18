Mbappe'den kötü haber. Deschamps açıkladı

EURO 2024'te Fransa'nın Avusturya'yı 1-0 yendiği maçın son dakikalarında Kylian Mbappe çıktığı bir hava topundan sonra yerde kalmıştı.

Yüzü kan içinde kalan Mbappe'nin burnunun kırıldığı belirtilmişti.

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, karşılaşma sonrası yıldız oyuncunun durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Fransız teknik adam, "Burnu hiç iyi durumda değil, durumunu göreceğiz. Açıkçası bu gecenin olumsuz yanı bu. Bizim için can sıkıcı bir durum" ifadelerini kullandı.