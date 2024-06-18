Mbappe'den kötü haber. Deschamps açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Mbappe'den kötü haber. Deschamps açıkladı

EURO 2024'te Fransa'nın Avusturya ile oynadığı maçta sakatlanan Kylian Mbappe ile ilgili haberi teknik direktör Deschamps açıkladı.

EURO 2024'te Fransa'nın Avusturya'yı 1-0 yendiği maçın son dakikalarında Kylian Mbappe çıktığı bir hava topundan sonra yerde kalmıştı.

Yüzü kan içinde kalan Mbappe'nin burnunun kırıldığı belirtilmişti.

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, karşılaşma sonrası yıldız oyuncunun durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Fransız teknik adam, "Burnu hiç iyi durumda değil, durumunu göreceğiz. Açıkçası bu gecenin olumsuz yanı bu. Bizim için can sıkıcı bir durum" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Ahmet Çakar Ertem Şener'i yerle bir etti
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 18 Haziran 2024. Bugünkü maçlar
Son Haberler
Sıcaktan bunalanlara bir kötü haber daha Gündem
Sıcaktan bunalanlara bir kötü haber daha
Atlar hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek Keşfet
Atlar hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek
Atilla Yeşilada uyardı: Hazır olun çok sert çakılacak Ekonomi
Atilla Yeşilada uyardı: Hazır olun çok sert çakılacak
Ayhan Sicimoğlu Yunan Adası'nda gördüklerini Türkiye'ye isyan ederek açıkladı: Kusura bakma canım Türkiyem Magazin
Ayhan Sicimoğlu Yunan Adası'nda gördüklerini Türkiye'ye isyan ederek açıkladı: Kusura bakma canım Türkiyem
Suriyeliler piknik alanındaki görevlilere taş ve sopalarla saldırdı Gündem
Suriyeliler piknik alanındaki görevlilere taş ve sopalarla saldırdı
Gençlik iksiri bitkiler nelerdir? İşte uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar Şifalı Bitkiler
Gençlik iksiri bitkiler nelerdir? İşte uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar
Ahmet Çakar Ertem Şener'i yerle bir etti Spor
Ahmet Çakar Ertem Şener'i yerle bir etti