Mbappe'nin hastalığı belli oldu: 5 kilo birden verdi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Real Madrid'de kamp sırasında hastaneye kaldırılan yıldız oyuncu Kylian Mbappe'nin sağlık durumu belli oldu.

Turnuvanın ilk 2 maçında forma giyemeyen Fransız futbolcunun bağırsak enfeksiyonu geçirdiği ve hastaneden taburcu olup antrenmanlara geri döndüğü öğrenildi.

Marca'nın haberine göre tecrübeli yıldız, mide ve bağırsak iltihabı nedeniyle 5 kilo birden verdi.

Çıkan haberlere göre Fransız yıldız, gücünü toplamak ve hazır hale gelmek için ekstra çalışmalar yapmaya devam ediyor.