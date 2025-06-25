Mbappe'nin hastalığı belli oldu: 5 kilo birden verdi

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Mbappe'nin hastalığı belli oldu: 5 kilo birden verdi

Real Madrid'in Amerika kampında ciddi bir rahatsızlık geçiren Kylian Mbappe'nin 5 kilo birden verdiği öğrenildi.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Real Madrid'de kamp sırasında hastaneye kaldırılan yıldız oyuncu Kylian Mbappe'nin sağlık durumu belli oldu.

Turnuvanın ilk 2 maçında forma giyemeyen Fransız futbolcunun bağırsak enfeksiyonu geçirdiği ve hastaneden taburcu olup antrenmanlara geri döndüğü öğrenildi.

Marca'nın haberine göre tecrübeli yıldız, mide ve bağırsak iltihabı nedeniyle 5 kilo birden verdi.

Çıkan haberlere göre Fransız yıldız, gücünü toplamak ve hazır hale gelmek için ekstra çalışmalar yapmaya devam ediyor.

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