Mbappe’nin sakatlığı Arda’ya fırsat oldu

Real Madrid’in Fransız yıldızı Mbappe’nin sakatlığı şok etkisi yarattı. Golcü oyuncunun 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Fransız yıldızın sakatlığı nedeniyle Teknik Direktör Ancelotti’nin hafta sonu Atletico Madrid’e karşı oynanacak Atletico Madrid derbisi için çözüm üretmeye çalıştığı öğrenildi.

Marca’da çıkan son habere göre İtalyan teknik adam takımı 4-4-2 dizilişi ile sahaya sürmeyi planlıyor. Real Madrid’in forvet hattında Endrick ile Rodrygo bulunacak. Arda Güler ise ikilinin arkasında yer alacak.

Öte yandan bir başka alternatife göre Belligham ile birlikte 3’lü forvet oluşabilir. Arda Güler’in bu seçenekte orta sahada olması bekleniyor.

Mbappe’nin yaşadığı sakatlık ile birlikte Arda Güler’in daha fazla süre alması bekleniyor. Sezon başından bu yana 8 maça çıkan milli oyuncu gol ya da asist katkısı yapamadı.