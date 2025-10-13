Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde geceye İzlanda'nın Fransa karşısında aldığı sürpriz sonuç damga vurdu.

Azerbaycan maçında sakatlanan yıldız oyuncusu Mbappe'den yoksun şekilde çıktığı İzlanda'da deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

7 DAKİKADA PEŞ PEŞE GELEN 3 GOL

Karşılaşmada ilk yarıyı Palsson'un attığı golle 1-0 önde kapatan İzlanda, ikinci yarıda 63'te Nkunku ve 68'de Mateta'nın üst üste bulduğu gollerle geri dönüş gerçekleştiren Fransa'ya 70. dakikada Hlynsson ile cevap verdi. Maç boyunca Fransa kalesine gelen 2 isabetli şut da gol olurken Deschamps'ın öğrencileri gol yollarında Mbappe'nin yokluğunu aradı.

D GRUBU'NDA SON DURUM

Bu sonuçla grup lideri Fransa puanını 10'a, İzlanda ise 4'e yükseltti.

Grubun diğer maçında ise Ukrayna Azerbaycan'ı 2-1 mağlup ederek puanını 7'ye çıkardı ve liderlik iddiasını sürdürdü. Azerbaycan'ın ise Dünya Kupası iddiası kalmadı.