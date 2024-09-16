Mbappe’ye eski takım arkadaşından büyük şok. Arkasından inanılmaz sözler söyledi

Real Madrid’in Fransız yıldızı Mbappe’ye eski takım arkadaşından şok sözler geldi. Fransız yıldızın PSG’den eski takım arkadaşı Neymar’ın Real Madrid’in Brezilyalı oyuncularına Mbappe ile birlikte oynamanın ‘Felaket’ olduğunu söylediği öğrenildi.

Gazeteci Cyril Hanouna, Neymar’ın Real Madrid’de oynayan Brezilyalı oyuncular ile iletişime geçtiğini söyledi. Hanouna, Neymar’ın Brezilyalı oyunculara Mbappe ile ilgili bir makale göndererek Fransız oyuncu ile oynamanın ‘bir felaket’ olduğunu söylediğini aktardı.

Geçen yıl La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Real Madrid’in kadrosunda bulunan Vinicius Jr, Rodrygo, Militao ve Endrick İspanyol devinin önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

PSG’de sözleşmesi sona erdikten sonra Real Madrid’e imza atan Mbappe, 6 maçta 4 gol attı. Fransız golcü, PSG’de hücum hattında Neymar ve Messi ile birlikte forma giymişti. Mbappe, Neymar ile birlikte PSG formasını 136 defa giyerek 4 lig şampiyonluğu yaşadı.

Neymar, PSG’den ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan’a giderek Al Hilal’e transfer oldu. Gen yıl ağır bir sakatlık yaşayan Brezilyalı oyuncunun kısa süre içinde sahalara dönmesi bekleniyor.