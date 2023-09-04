Mbappe'yi bile şaşkına çeviren robotun attığı golün perde arkası ortaya çıktı

Editör: Ufuk Cingöz

PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin robot ile antrenman yapması sosyal medyada gündem oldu.

Mbappe'nin pasında robot topu ağlara gönderdi ve Fransız yıldıza sarıldı.

Öte yandan bir ayrıntıya rastlandı.

Paylaşılan video tersine arama yöntemiyle taratıldığında 26 Mayıs 2022'de Youtube'ta paylaşılan bir videoya ulaşıldı.

Videonun 5.41 ve 5.50 arasının dijital düzenleme ile oynatılarak robot eklendiği görüldü.

Sosyal medya paylaşımının altında yer alan yorumlar incelendi.

Yorumlar kısmında Youtube'ta videonun sahibi "Oussi Footy" isimli hesabın yorum yaptığı bulundu. Yorumunda "ne zamandan beri robotum" ifadesinin yer aldığı görüldü.

İçerik üreticisinin kendi Instagram hesabında 23 Aralık 2022'de paylaştığı ve Mbappe'nin doğum gününü kutladığı içerikte de söz konusu videonun yer aldığı tespit edildi.

Söz konusu videoda dijital düzenleme olduğu tespit edildi.