Mbappe’yi yerden yere vurdular: Rezalet bir maç çıkardı

Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid, deplasmanda Liverpool’a 2-0 mağlup oldu. İspanyol devi, üst tura çıkma umutlarını son 3 maça bıraktı. Real Madrid, adlığı son mağlubiyet ile 24. Sıraya gelerek, play off sıralamasının tam sınırında yer aldı.

Real Madrid’de hücumdaki tutuk oyun dikkat çekerken tüm gözler Mbappe’nin üstündeydi. Yılan hikayesine dönen 2 yıllık serüven sonucunda Real Madrid’e gelen yıldız golcü, özellikle büyük maçlardaki kötü oyunu ile tepkilerin odağında yer aldı.

La Liga’da Barcelona, Şampiyonlar Ligi’nde ise Lille, Milan’ karşı alınan mağlubiyetlerde etkisiz bir oyun oynayan Mbappe, Liverpool karşısında Vinicius JR’un yokluğunda hücum hattının solunda görev aldı. Fransız oyuncu her zaman oynamak istediği mevkide yer almasına rağmen ne gol vuruşlarında ne de ikili mücadelelerde etkili bir performans sergileyemedi. Golcü oyuncu ayrıca penaltıdan gol atma şansını da kullanamadı.

YERDEN YERE VURDULAR

İspanyol ve Fransız basını Mbappe’yi yerden yere vurdu. Marca’da çıkan yazıda Fransız yıldızın büyük maçlarda ortadan kaybolmasına dikkat çekerek, sol kanatta felaket bir maç çıkardığının altı çizildi.

Yazıda, Mbappe’nin penaltıyı kaçırmasının hatalarının en önemsizi olduğu belirtildi.

Öte yandan Fransız L'Equipe gazetesi de Mbappe’ye sert eleştiriler yöneltti. Yazıda Fransız yıldızın hücumda liderlik görevini henüz üstlenemediğinin altı çizildi. Fransız gazetesi yazıda Mbappe’nin kötü bir performans sergilemesinin bir nedenin de Liverpool’un savunmacısı Konate’nin etkili oyunu olduğu vurgulandı.

Mbappe, Real Madrid, Madrid formasıyla çıktığı son dokuz maçın yedisinde gol atamazken, ilk dokuz maçının altısında gol attı. İspanyol devinde 18 maça çıkan Fransız yıldız 9 gol attı.