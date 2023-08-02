M'Baye Niang Süper Lig yolunda. Gideceği takım belli oldu

Editör: Ufuk Cingöz

Bu sezon 3 kulvarda da yarışacak olan Adana Demirspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Andreaw Gravillon ve Luis Nani gibi transferlerle kadrosunu güçlendiren Mavi Beyazlılar, son olarak Auxerre forması giyen M'Baye Niang'ı kadrosuna katmak istiyor.

Bonservisi elinde olan futbolcu için Yukatel Adana Demirspor görüşmelerini sürdürüyor.

28 yaşındaki Senegalli golcü kariyerinde Milan, Montpellier, Genoa, Watford, Torino, Rennes, Al-Ahli ve Bordeaux gibi takımlarda forma giydi.

M’baye Niang, Fransa Ligue 1'de 165 maçta 40 gol atıp 12 asiste imza attı.

Geçtiğimiz sezonu Auxerre'de tamamlayan Senegalli yıldız, 32 maçta 7 gol kaydetti.