1- Zircir fast food restoranlarından McDonalds, yeni çıkardığı patates dürüm menüsünü 40 TL'den satışa sunduğunu duyurdu. Menü çevrimiçi yemek platformlarında farklı fiyatlara da satılıyor.
3/10
2- McDonalds'ın bilbortlarda reklamı yapılan fakat internet sitelerinde yer almayan menüsü sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar 'Dünyada farklı bir ülkede bunun benzeri bir menü satışınız var mı?' sorusunu yöneltti. Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu...
4/10
3- İşte en az 40 TL'ye satılan lavaş arası patates kızartmasına gelen tepkilerden bazıları...