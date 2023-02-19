2- McDonalds'ın bilbortlarda reklamı yapılan fakat internet sitelerinde yer almayan menüsü sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar 'Dünyada farklı bir ülkede bunun benzeri bir menü satışınız var mı?' sorusunu yöneltti. Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu...