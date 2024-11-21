McDonald's'ta espresso krizi: Bazı şubelerde satışlar durduruldu

McDonald’s, ABD’deki bazı restoranlarında espresso bazlı içeceklerin satışını durdurmak zorunda kaldı. Sorunun kaynağı, ünlü fast food zincirinin McCafé içeceklerini hazırlayan espresso makinelerinde tespit edilen güvenlik problemine dayanıyor. Makine üreticisi Melitta, yaklaşık 3.000 dolar değerindeki bu makinelerin geçici olarak devre dışı bırakılmasını önerdi.

Melitta tarafından yapılan açıklamada, “Ana nedeni belirlemek ve sorunu çözmek adına bir inceleme süreci yürütüyoruz” denildi. Güvenlik sorununun ayrıntıları ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

KAHVE SATIŞLARI ETKİLENDİ

Bu durum, Americano ve macchiato gibi espresso bazlı içeceklerin satışını etkilerken, McDonald’s hâlâ sıcak ve soğuk filtre kahve servis etmeye devam ediyor. Ancak zincir, sorunun ne kadar yaygın olduğunu belirlemek için kapsamlı bir inceleme yürütüyor. CNN’nin yaptığı araştırmaya göre, Atlanta, Dallas, New York ve Tampa gibi pek çok şehirde espresso içecekler mobil uygulamada sipariş edilemiyor.

McDonald’s, kahve satışlarında önemli bir yer tutuyor ve günlük 8 milyon fincan kahve satışı gerçekleştiriyor. Şirket kısa süre önce CosMc’s adında, özellikle kahve ve özel içecekler üzerine yoğunlaşan bir yan restoran açtı.

SATIŞLARA OLUMSUZ YANSIMA

Bu kesinti, McDonald’s’ın E. coli salgını sonrası toparlanma sürecine zarar verebilir. Zincir, geçen hafta açıkladığı bir planla, salgından en çok etkilenen franchise şubeleri desteklemek için 100 milyon dolar harcayacağını duyurmuştu.

CEO Chris Kempczinski ise, “Hızlı büyüyen içecek kategorilerinde yer almak için stratejik hamleler yapıyoruz” diyerek kahve satışlarının şirket için önemine dikkat çekmişti.