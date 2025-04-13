McIlroy ve DeChambeau tarihi karşılaşmaya hazır

Rory McIlroy ile Bryson DeChambeau, sürüş mesafeleriyle aynı tutkuyu paylaşsalar da, Masters’ta zafere giden yolda tercih ettikleri yöntemler tamamen zıt. Kuzey İrlandalı McIlroy, sessizliğe gömülerek odaklanmayı seçerken, Amerikalı rakibi DeChambeau ise Augusta’daki kalabalığın enerjisiyle motive oluyor. Cumartesi günü McIlroy’un ikinci ardışık 66 vuruşluk skoru, onu liderliğe taşıdı. DeChambeau ise son vuruşunda 15 metrelik bir birdie ile günü kapatarak coşkulu kutlamasıyla dikkat çekti.

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ZIT HAZIRLIK RUTİNLERİ

McIlroy, akşamını cep telefonundan uzak, Bridgerton dizisinin bir bölümünü izleyerek geçirmeyi planlarken, DeChambeau James Bond filmleriyle geç saatlere kadar ayakta kalmayı tercih ediyor. İki oyuncunun bu farklı yaklaşımları, final raunduna hazırlık biçimlerinin ne kadar farklı olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

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LİDERLİK MCILROY’DA, AMA TAKİPÇİLER GÜÇLÜ

McIlroy, 12 vuruşla lider durumda ve en yakın takipçisi DeChambeau’ya iki vuruş fark attı. Onların ardından ise sekiz vuruşla Kanadalı Corey Conners geliyor. Conners, Augusta'da geçmişte üç kez ilk 10’a girdi. Geçen yılın ikincisi Ludvig Aberg ile 2018 şampiyonu Patrick Reed ise altı vuruşla onları takip ediyor. Ancak tüm gözler, McIlroy ile DeChambeau arasındaki kapışmaya çevrilmiş durumda.

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BİR RÖVANŞ HİKÂYESİ

Geçen yıl Pinehurst’te oynanan Amerika Açık’ta, McIlroy son üç delikte avantajı kaybetmiş, DeChambeau ise bu fırsatı değerlendirerek şampiyonluğu almıştı. Bu nedenle Pazar günkü final, birçokları için bir rövanş niteliği taşıyor. McIlroy’un amacı, hem geçen yılın acısını dindirmek hem de golf tarihinde sadece beş kişinin başardığı kariyer Grand Slam’e ulaşmak.

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MCILROY’UN SESSİZ GÜCÜ

McIlroy, büyük turnuvalarda liderliği koruyarak şampiyon olduğu maçlar dışında, Augusta’daki 2011 turnuvasında ikinci dokuz delikte yaşadığı çöküşle hafızalara kazınmıştı. Bu nedenle temkinli davranıyor ve şu sözleri sarf ediyor:

Burası son gün her şeyin değişebileceği bir yer. Tecrübem var ama aynı zamanda kısa bir hafızaya da sahibim.



Cumartesiye üç birdie ve bir kartal ile başlayan McIlroy, Masters tarihinde ilk altı deliği üç vuruşla tamamlayan ilk oyuncu oldu.

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DECHAMBEAU'NUN STRATEJİSİ

DeChambeau, seyirciyle kurduğu bağdan beslendiğini açıkça belirtiyor:

Kalabalığı harekete geçirmek ve onlarla eğlenmek beni daha çok odaklıyor. Onlardan gelen enerjiyle performansım artıyor.

Ayrıca turnuva sabahını geç saatlere kadar film izleyerek geçirmeyi planladığını da ekliyor. Onun için bu eğlenceli bir rutin ve baskıyla başa çıkmanın bir yolu.

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FİNALDE BÜYÜK SAHNE HAZIR

İki yıldız oyuncu da bu zaferi çok istiyor. McIlroy için bu, Tiger Woods, Jack Nicklaus, Gary Player gibi efsanelerle aynı seviyeye çıkma fırsatı. DeChambeau içinse üçüncü büyük turnuva zaferi ve LIV Golf serisindeki oyuncuların büyük turnuvaları kazanabileceğini kanıtlama şansı. “Uzun zamandır bu kadar büyük bir sahnede olmamıştık. İkimiz de kazanmayı çok istiyoruz. Ortam çok elektrikli olacak.” diyor DeChambeau.

Final raundunun heyecanı BBC Sport'un internet sitesi ve uygulamasında saat 18:00’den itibaren canlı anlatımla takip edilebilecek. Radyo anlatımı ise BBC Radio 5 Live ve BBC Sounds üzerinden 19:30’da başlayacak.