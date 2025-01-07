McKibbin, LIV ile imzaladı

Kuzey İrlandalı golfçü Tom McKibbin, Jon Rahm'ın liderliğindeki LIV Golf takımına katılmak için çarpıcı bir karar aldı. 2024 DP World Tour final turunda elde ettiği başarıyla PGA Tour kartını kazanan McKibbin, bu fırsatı geride bırakarak Rahm'ın Legion XIII takımında yer almayı seçti. Genç yetenek, İngiltere'den Tyrrell Hatton ve ABD'den Caleb Surratt ile birlikte dört kişilik takımda mücadele edecek.

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McKibbin'in bu hamlesi, Kuzey İrlandalı bir oyuncunun LIV Golf'e geçiş yapmasına dair ikinci örnek. Daha önce, 2010 ABD Açık şampiyonu Graeme McDowell, Suudi Arabistan destekli bu turda boy göstermişti. LIV Golf'ün 2025 sezonu 6 Şubat'ta Riyad'da başlayacak.

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McKibbin'in kariyer yolculuğu dikkat çekici başarılarla dolu. 2021'de profesyonel olan genç golfçü, 2023 Porsche Avrupa Açık'ta zafer kazandı ve aynı yıl İtalya Açık'ta play-off'ta ikinci oldu. Bununla birlikte, DP World Tour'daki etkileyici performansını Dubai Çöl Klasik ve Dubai'deki Takım Kupası gibi prestijli etkinliklerde sergilemeyi planlıyor.

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22 yaşındaki golfçü, bu yıl Royal Portrush'ta düzenlenecek Açık Şampiyona'ya da katılmaya hak kazandı. McKibbin'in Legion XIII'e katılması, golf dünyasında büyük yankı uyandırırken, Kuzey İrlandalı oyuncunun kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

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