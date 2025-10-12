Hastane afet planının uygulanabilirliğini ve kurumlar arası koordinasyonu test etmek amacıyla düzenlenen masa başı tatbikata, hastane HAP üyelerinin yanı sıra paydaş kurumların temsilcileri de katılım sağladı.



Tatbikata; Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Ambulans Servisi Başhekimliği, İtfaiye ve AFAD’dan yetkililer ile hastane personelleri aktif rol aldı.



Afet anında görev alacak ekiplerin bilgi ve becerilerini güncellemeleri, görev dağılımını pekiştirmeleri ve olay yönetim süreçlerini gözden geçirmeleri hedeflenen tatbikatın başarıyla tamamlandığı belirtildi. Yapılan bu tür tatbikatların, afet ve acil durumlarda etkin ve hızlı müdahale kapasitesini artırma açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.