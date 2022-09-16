﻿MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu. Ara tatiller ne zaman

MEB, ara ve yaz tatilinin yapılacağı tarihleri açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşların 14-18 Kasım 2022 tarihi arasında ilk ara tatil yapacağı, 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili (15 tatil) olacağı bununla beraber 17-20 Nisan 2023 tarihinde de ikinci ara tatil yapılacağı açıklandı. Böylece öğrenciler 18 günlük bir ara tatil yapacaklar.
16 Haziran 2023'te Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların yaz tatiline girmesi ve bununla beraber öğrencilerin yaz tatillerinin başlayarak güzel bir tatil geçirecekleri netleşti.
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