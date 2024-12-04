MEB 2025 bursluluk sınavı tarihini açıkladı. İOKBS 2025 sınav başvurusu nasıl yapılır? İOKBS Başvuru şartları neler?

Düzenleme: Kaynak: NTV
MEB 2025 bursluluk sınavı tarihini açıkladı. İOKBS 2025 sınav başvurusu nasıl yapılır? İOKBS Başvuru şartları neler?

2025 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi belli oldu. Peki, İOKBS 2025 sınav tarihi ne zaman? İOKBS başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre sınav 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler sınava katılabilecek.

Başvuru işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden yapılacak.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

İOKBS , 27 Nisan 2025 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.

İOKBS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden alınıyor.

Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı olmak. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak.

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak.

Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak.

Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen MEB okul pansiyon ücretinin en azının 4 katını geçmemesi kaydıyla maddi imkanlardan yoksun bulunmak.

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