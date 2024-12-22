MEB 50 uzman yardımcısı alacak. Başvuru tarihleri ve şartlar belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, uzman yardımcılığı için başvurular 27-31 Ocak 2025 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Adayların, 2023 ve 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan (KPSS) en az 70 puan almış olmaları gerekmekte. Başvurular, bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, istatistik, hukuk, eğitim bilimleri gibi 19 farklı alanda yapılabilecek.

Başvuruların ardından, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 11 Şubat 2025 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde (www.meb.gov.tr - personel.meb.gov.tr) ilan edilecek.

Sözlü sınav ise 17-28 Şubat 2025 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak ve sınavla ilgili detaylı bilgi MEB Personel Genel Müdürlüğü'nden alınabilecek.