MEB açıkladı! İller arası yer değiştirme duyurusunu yayımladı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
MEB açıkladı! İller arası yer değiştirme duyurusunu yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen eşler için aile birliği mazeretiyle yer değiştirme işlemlerinin duyurusunu gerçekleştirdi.

Türkiye Millî Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmenler için aile birliği mazeretleri nedeniyle yapılacak olan iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin yeni bir duyuru yayınladı. Bu duyuruya göre, eş durumu mazereti bulunan ve her iki öğretmen de sözleşmeli statüde olanlar için başvurular, Bakanlığın resmi elektronik başvuru sistemi MEBBİS üzerinden kabul edilecek.

Başvuru süreci, 13 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta sona erecek. Özellikle, 7433 sayılı Kanun ile atanan ve henüz üç yıllık zorunlu hizmet süresini doldurmayan öğretmenlerin, eşleriyle aynı ilde görev yapabilmeleri için bu fırsattan yararlanmaları bekleniyor. Yer değiştirme işlemleri, 22 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olup, ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise ertesi gün başlayacak.

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