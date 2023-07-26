MEB adrese dayalı sorgulama nasıl yapılır? LGS yerleştirmede adres sorgulaması nereden yapılır?

LGS sınav sonuçlarının ardından tercih yapmak yerine çevresindeki okullara gitmek isteyen adaylar MEB’in adrese dayalı sorgulamanın nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, MEB adrese dayalı sorgulama nasıl yapılır? LGS yerleştirmede adres sorgulaması nereden yapılır?

MEB adrese dayalı sorgulama nasıl yapılır? LGS yerleştirmede adres sorgulaması nereden yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın sitesi üzerinden lise adrese kayıt sorgulama yapılabilir. LGS sonuçlarından sonra çevresindeki okullara gitmeyi düşünenler MEB adres sorgulamayı kullanabilir. Peki, MEB adrese dayalı sorgulama nasıl yapılır? LGS yerleştirmede adres sorgulaması nereden yapılır?

LGS sonrasında tercih yapmak istemeyen ya da çevresinde bulunan okullara gitmek isteyen kişiler adrese dayalı okul sorgulama işlemlerini kullanmayı sürdürüyor.

MEB resmi internet adresi üzerinden il ve ilçe seçeneği sunarak kayıt sorgulama özelliğini kullandırabiliyor. Listelenen okullara tıklanarak o okul hakkında ek bilgi de elde edilebiliyor.

Adrese dayalı okul sorgulama işlemleri ilkokul, ortaokul ve lise için yapılabiliyor. MEB’in hizmete açtığı sayfadan il ve ilçe seçerek sorgulama yapabilen kişiler bölgedeki okulların listesine ulaşabiliyor.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alacak olan okullarda ilk 3 tercih zorunlu olarak kayıt alanındaki okullardan alınacak. Kayıt alanındaki okullar sistemde yeşil renkte belirtilecek. Bu okullar, öğrencinin ikamet adresinin bulunduğu alanda yer alan liselerden oluşacak.

MEB ADRESE DAYALI OKUL SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Öğrenciler bu aşamada en fazla 5 tercih yapabilecek ve 3'ü kayıt alanındaki okullar, diğer ikisi ise mavi renkle ifade edilen komşu kayıt alanındaki okullar ve kırmızı renkle ifade edilen kayıt alanında ve komşu kayıt alanında olmayan okullardan oluşabilecek.

Sınavsız öğrenci alan yerel yerleştirmede en önemli kriter eve yakınlık olsa da, okul başarı puanı ve devamsızlık gün sayısı da önem arz edecek. Bu aşamalara sıralı olarak bakıldıktan sonra yerleştirilecek olan öğrenciler arasında hala eşitlik devam ederse, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.

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