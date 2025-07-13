MEB Akademi Giriş Sınavı bugün yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez 10 bin öğretmen adayına 'Milli Eğitim Akademisi'nin kapılarını açıyor.

ÖĞRETMEN ATAMALARINDA KPSS ŞARTI KALKIYOR

Eylül ayında açılacak akademide eğitim almak isteyen adaylar bugün yapılacak 'Akademi Giriş Sınavı'na girecek. Yapılacak bu sınavla, öğretmen atamalarında KPSS şartı kaldırılmış olacak.

AKADEMİ GİRİŞ SINAVI 2 OTURUMDA YAPILACAK

Sınav iki oturum şeklinde yapılacak. İlk oturum olan Akademi Giriş Sınavı saat 10.15'te başlayacak. Öğretmen adaylarına 80 soru yöneltilecek Sınavın ikinci oturumu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi oturumu saat 14.45'te başlayacak. Adaylar 50 soruya yanıt verecek.

Sınav; sözel ve sayısal yetenek, tarih, coğrafya, eğitimin temelleri ve Türk milli eğitim sistemi ile mevzuatı konularını kapsayacak.

SONUÇLAR 13 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK

Alanı dil olan öğretmen adaylarının sınavı ise Akademi Giriş Sınavı ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanlarının yüzde 50'si esas alınarak hesaplanacak.