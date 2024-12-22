MEB çok sayıda uzman yardımcısı alacak Başvuru tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı memur alımı ilanı yayımlandı. 22 Aralık 2024 tarihli memur alımı ilanına göre Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 7 inci ve 9. dereceli kadrolarda çalıştırılmak üzere 50 Milli Eğitim Uzman yardımcısı alımı yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı memur alımları 19 farklı alanda gerçekleştirilecek.

Başvuru Tarihleri ve Yöntemi

Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı pozisyonu için başvurular, 27 Ocak – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecektir.

Sözlü Sınav Tarihleri ve Yer

Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı sözlü sınavı, 17 Şubat – 28 Şubat 2025 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecektir. Sözlü sınava, başvurulan alanlar ve kadro kontenjanlarına göre adaylar davet edilecektir.

Kadro Sayısına Göre Değişiklik Yapılabilir

Eğer, ilan edilen Millî Eğitim Uzman Yardımcısı kadro kontenjanı için öngörülen sayıda başvuru yapılmazsa veya kadro sayısınca aday başarılı olamazsa, Bakanlık, kadro ve ihtiyaç durumuna göre alanlar arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisine sahiptir.

Sözlü Sınava Katılacak Adaylar

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 11 Şubat 2025 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinde ve personel.meb.gov.tr adreslerinden duyurulacaktır. Ayrıca, adaylar Kariyer Kapısı üzerinden sınavla ilgili bilgileri görüntüleyebilecektir.

Sözlü Sınav Çağrısı

Sözlü sınava katılmaya hak kazanabilmek için, başvuru yapan adayların belirlenen taban puanını almış olmaları gerekmektedir. Taban puanı almış ve başvuru koşullarını yerine getiren adaylar arasından, kadro sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınav için çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan diğer adaylar da sözlü sınavda yer alacaktır.