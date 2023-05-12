Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı Mayıs ayının sonunda yapılması planlanıyor. MEB EKYS sınavına girecek adaylar sınava ilişkin ayrıntıları merak ediyor. Peki, MEB-EKYS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? 2023 MEB EKYS sınavı ne zaman?

2023 MEB EKYS SINAVI NE ZAMAN?

2023-MEB-EKYS sınavına günler kala sınav giriş belgeleri erişime açıldı. 2023-MEB-EKYS sınav giriş belgesi, adayların sınav anında yanında bulundurması gerekiyor.

2023 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS) 21 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak.

2023 MEB EKYS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

Sınava günler kala 2023-MEB-EKYS sınavı giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada:

"21 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’na (2023-MEB-EKYS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 11 Mayıs 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

21 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-MEB-EKYS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.