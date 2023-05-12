MEB EKYS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? 2023 MEB EKYS sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına az bir zaman kala MEB EKYS sınavına girecek adaylar sınav giriş belgesinin nereden alınacağını araştırıyor. Peki, MEB-EKYS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? 2023 MEB EKYS sınavı ne zaman?

MEB EKYS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? 2023 MEB EKYS sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı Mayıs ayının sonunda yapılması planlanıyor. MEB EKYS sınavına girecek adaylar sınava ilişkin ayrıntıları merak ediyor. Peki, MEB-EKYS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? 2023 MEB EKYS sınavı ne zaman?

2023 MEB EKYS SINAVI NE ZAMAN?

2023-MEB-EKYS sınavına günler kala sınav giriş belgeleri erişime açıldı. 2023-MEB-EKYS sınav giriş belgesi, adayların sınav anında yanında bulundurması gerekiyor.

2023 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS) 21 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak.

2023 MEB EKYS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

Sınava günler kala 2023-MEB-EKYS sınavı giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada:

"21 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’na (2023-MEB-EKYS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 11 Mayıs 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

21 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-MEB-EKYS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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