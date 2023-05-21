Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı MEB EKYS oturumuna katılana daylar MEB EKYS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, MEB EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB EKYS sınavı soru kitapçığı yayınlandı mı?

2023 MEB EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB EKYS sınav sonuçları 9 Haziran’da ÖSYM'nin resmi sitesinde yayınlanacak.

MEB EKYS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Her doğru sorunun değeri 1.25 puandır. Adaylar kaç doğru yapmışlarsa 1.25 ile çarpacaklar. 60 puan ve üzeri alan adaylar mülakata çağrılmaktadır.

Yani bir adayın başarılı olabilmesi mülakata çağırılabilmesi için en az 60 puan alması gerekir.

EKYS yazılı sınav sonuçları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir.

Yazılı sınav puanını yükseltmek isteyen kişiler tekrar sınava girebilir.

MEB EKYS SORU KİTAPÇIĞI YAYINLANDI MI?

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 21 Mayıs 2023 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir.