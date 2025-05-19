MEB harekete geçti: Yüzlerce kişinin diploması iptal edildi!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün Türkiye genelinde özel okullarda yürüttüğü denetimlerde, ciddi usulsüzlükler tespit edildi.

Bazı öğrencilerin devamsızlıklarının okul yönetimince kaydedilmediği, sınavlara girmeden hayali notlar verildiği ve bir kısmının örgün ortaöğretim kayıt şartlarını taşımadığı belirlendi.

Sözcü'de yer alan habere göre; denklik belgelerinin Bakanlık kayıtlarında bulunmadığı öğrenciler de ortaya çıktı.

DENETİM SONUÇLARI: 403 DİPLOMA VE 398 SINIF GEÇME İPTAL

Denetimler sonucunda, usulsüzlük tespit edilen 403 öğrencinin diplomaları iptal edildi. Ayrıca, okula devam etmeyen ve sınavlara katılmadan not verilen 398 öğrencinin sınıf geçme işlemleri geçersiz sayılarak bir önceki sınıf seviyesine geri alındılar.

HAYALET SINIFLAR KURAN ÖZEL OKULLAR

Denetimlerde, açık liseye geçiş şartlarını taşımayan 12’nci sınıf öğrencileri için ders işlenmeyen ve devamsızlık kaydı tutulmayan “hayalet sınıflar” kuran özel okullar da tespit edildi.

6 ÖZEL OKULUN ÇALIŞMA RUHSATI İPTAL

Bu sınıflar, öğrencilerin tam zamanlı kurslarla üniversite sınavına hazırlanması için oluşturulmuştu. Mevzuata aykırı bu uygulamaları gerçekleştiren 6 özel okulun çalışma ruhsatı MEB tarafından iptal edildi.