MEB ile Ülkü Ocakları arasında protokol! Kurslar netleşti

Ülkü Ocaklarıyla MEB arasında gerçekleştirilen protokol kapsamında açılan kurslar belli olmaya başladı.

ÜLKÜ OCAKLARINDA MEB ÖĞRENCİLERİNE KURS!

Ülkü Ocaklarının birçok il ve ilçe örgütlenmesi yıldırım hızıyla kurslarına başladı. Kursların Ülkü Ocaklarında verilmesi de ayrı bir tehlikeyi doğurmakta.

Protokol kapsamında ülkü ocakları örgütlenmelerinin verdiği kurslar ise şöyle:

. Manisa İl Ülkü Ocakları Başkanlığı’nda “İlk Yardım Eğitimi ve Afet Bilinci Eğitimi” ile Manisa Alaşehir Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı’nda “Trafik Güvenliği Kursu”

. Malatya İl Ülkü Ocakları Başkanlığı’nda “Din Eğitimi ve Uyuşturucu Bağımlılığından Korunma”

. Tokat Turhal İlçe Ülkü Ocakları İl Başkanlığı’nda “Liderlik Eğitimi”

. Denizli Kale Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı’nda “Hazır Gereçle Yapılan Nakışlar”

"BİR ZÜMREYE İMTİYAZ SAĞLAMA"

Cumhuriyet’e gazetesine açıklamalarda bulunan Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN) Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek, “Bakanlık tek başına bu kursları verebilecek niteliğe sahiptir. Buna rağmen protokol yapılması bakanlığın açıkça bir zümreye imtiyaz sağlamasıdır. Türkiye’nin 1 milyon öğretmeni ve 100 bin usta öğreticisi var. Bu eğitimleri hiçbir formasyonu olmayan, siyasi üyelikleri olan kişilerden çok daha iyi yapacakları ortadadır. TÖBSEN olarak bakanlığa soruyoruz: Ülkü Ocakları hangi meslek alanında uzmandır? Hangi akademik birikime, hangi pedagojik donanıma sahiptir? Bir siyasi partinin gençlik yapılanması olan bu kurum, hangi liyakatle eğitim verecektir? Ülkü Ocakları protokol yapmadan önce bu kursları bu illerde daha öncesinde açmış mıdır?” diye sordu.

"EĞİTİMİ SİYASİ AYGIT HÂLİNE GETİRME ÇABASI"

“Yapılan protokol ihtiyaçtan değil Bakan Yusuf Tekin’in dernek ve vakıf görünümlü tarikat ve cemaatlerden sonra iktidara paydaş olduğunu düşündüğü kurumlara iltimas geçme, şirin görünme çabasıdır” diyen Bebek, şu ifadeleri kullandı:

Ülkü Ocakları, yaygın eğitim kapsamında bu kurslar okulda değil Ülkü Ocaklarında yetişkinlere yönelik olacak dese de gerçeğin öyle olmadığı Gümüşhane’nin Torul ilçesindeki ‘Meslek Tanıtım Programı’nın okul tarafından yapılabilecek bir etkinlik olmasına rağmen Ülkü Ocakları tarafından Torul Atatürk Ortaokulu içinde ülkü ocakları tarafından organize edildiğini görüyoruz. Kayseri’nin Talas ilçesinde ise Rauf Denktaş Ortaokulunda ‘Sosyal Medya ve Teknoloji’ alanında Ülkü Ocakları tarafından eğitim semineri düzenlendi. İki farklı şehirdeki seminerde okul içinde Ülkü Ocakları pankartı ve bayrakları açıldı. Bu protokol sadece bir eğitim meselesi değildir; bu protokol, devletin kendine çizilmiş anayasal sınırları ihlal etmesi, hukuka meydan okuması, eğitimi bir siyasi aygıt hâline getirme çabasıdır.

PROTOKOL BAKANLIĞIN MEVZUATINA UYMUYOR

Protokolün anayasaya uymadığını vurgulayan Bebek; “Protokol, anayasanın hukuk devleti ve eşitlik ilkesine aykırıdır. Hukuk devleti olmak eşitliği, eşitlik kamu hizmetlerinde tarafsızlığı zorunlu kılar. Protokol ile eğitim hizmetinde tarafsızlık ilkesi açıkça çiğnenmiştir. Protokol Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği’nin ‘Öğretim programları, genel müdürlükçe hazırlanır veya hazırlatılır. Bakanlık onayından sonra uygulamaya konulur’ bendine aykırıdır. Mevcut yapılmak istenen kurslarda bakanlık onayı olmadan bir ihtiyaç analizine göre değil, kursların Ülkü Ocaklarının keyfine göre açıldığını ortaya koyuyor. Yapılan protokol hukuka aykırıdır ve açıkça suç işlemektedirler” ifadelerini kullandı.