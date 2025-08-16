MEB, Maliye ve Turizm Bakanlığı'na yeni atama kararları

Kaynak: DHA
MEB, Maliye ve Turizm Bakanlığı'na yeni atama kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MEB, Maliye ve Turizm Bakanlığı'na yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

atama.jpg

Karara göre MEB'de açıkta bulunan bir kadroya yeni atama yapılırken Maliye ve Turizm Bakanlığı'nda çok sayıda terfi atamaları yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

atamakararlariimza.jpg

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Bircan Kolcu atandı.

resmigazetedei.jpg

Karar ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda vergi müfettişleri Candan Duman, Fatma Barış, Güçlü Üçler, Hatice Kalkanlı Koca, Mehmet Altunbaş ve Tuğba Aydoğdu vergi başmüfettişliğine atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında ise Müfettiş Mehmet Emin Ünal Başmüfettişliğe atandı

Son Haberler
MEB, Maliye ve Turizm Bakanlığı'na yeni atama kararları
MEB, Maliye ve Turizm Bakanlığı'na yeni atama kararları
Kayseri’de silah kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı
Kayseri’de silah kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı
Çanakkale'de orman yangını
Çanakkale'de orman yangını
Malatya'da şantiyede yangın paniği: Mahalleli sokağa döküldü
Malatya'da şantiyede yangın paniği: Mahalleli sokağa döküldü
Kamyonet tıra arkadan çarptı: 1 ağır yaralı
Kamyonet tıra arkadan çarptı: 1 ağır yaralı