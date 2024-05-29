MEB önünde oturma eylemi yapan özel okul öğretmenleri gözaltına alındı

Kaynak: ANKA
MEB önünde oturma eylemi yapan özel okul öğretmenleri gözaltına alındı

Özel Sektör Öğretmenler Sendikası, bugün Milli Eğitim Bakanlığı önünde düzenledikleri oturma eyleminde gözaltına alınan üyelerini duyurdu.

Öğretmen Meslek Kanunu'nun taban maaşını güvence altına almak amacıyla bir araya gelen özel sektörde çalışan öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştirdi. Ancak, güvenlik güçleri eylemi yapan sendika üyelerini gözaltına aldı. Sendika tarafından yapılan açıklamaya göre, 11 sendika üyesi ve Emek Partisi Ankara İl Başkanı Rüstem Kahraman gözaltına alındı.

Özel Sektör Öğretmenler Sendikası'nın resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Yusuf Tekin'in, patronların sırtını sıvazlamayı tercih ettiği kendi öğretmenlerinin gözaltına alınmasını izledik. Tüm dostlarımızı TBMM Çankaya kapısındaki Meclis Parkı'na destek vermeye çağırıyoruz" denildi.

Ayrıca, sendika tarafından yapılan açıklamada, gözaltıların ardından Bakanlık önünde ikinci bir nöbet alanının oluşturulduğu ve "Meclis önünde süren Eğitim Nöbeti'ne ek olarak, bu yeni nöbet alanıyla onur mücadelemizi daha da güçlendirdiğimizi gösteriyoruz" ifadelerine yer verildi.

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