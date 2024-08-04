MEB’den açıklama geldi: Bu yıl bir ilk yaşanacak

Milli Eğitim Bakanlığı, gelecek akademik yıl için seçkin spor liselerinde "spor ortaokulları" programını deneme amaçlı başlatacağını duyurdu. Bu yeni eğitim kurumları, beden eğitimi ve spor derslerine odaklanarak, öğrencilerin fiziksel eğitimine öncelik verecek. Öğrenci seçimi, yeteneklerine göre yapılacak sınavlarla gerçekleştirilecek.

Bakanlık, bu girişimin, genç yaşlardan itibaren spora ilgi gösteren ve yetenekli bireyleri tespit etmeyi ve onları bilinçli sporcular olarak yetiştirmeyi amaçladığını ifade etti. Spor ortaokulları, mevcut spor liselerinin altyapı ve sınıf imkanlarından yararlanarak kurulacak ve 2024-2025 eğitim yılında pilot uygulama olarak hizmete girecek. Okullar, ilkokul düzeyinden itibaren spor eğitimi almak isteyen öğrencilere özel olarak dizayn edilecek. Eğitim müfredatı genel olarak korunacak, fakat spor ve beden eğitimi derslerine daha fazla ağırlık verilmesi planlanıyor. Yetenek sınavları ile öğrenci alımı yapılacak olan bu okulların pilot uygulama için seçim süreci devam etmektedir.