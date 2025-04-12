MEB'den atama krizi: Öğretmenler ve öğrenciler ayaklandı

Türkiye’nin en başarılı devlet liselerinde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) proje okulları için uyguladığı öğretmen atama politikaları büyük bir krize dönüştü. Kadıköy Anadolu, Kabataş Erkek, Şehremini Anadolu, İstanbul Sosyal, Kartal Anadolu, Burak Bora Anadolu ve Çanakkale Fen Lisesi gibi okullarda, yüzlerce öğretmenin norm fazlası statüsüne alınması, öğretmenler, öğrenciler ve mezunlar tarafından tepkiyle karşılandı. Eğitim Sen, atama sürecinin “somut ve nesnel kriterlerden yoksun” olduğunu, siyasi ve idari takdirle şekillendiğini öne sürerek MEB’e süreci şeffaflaştırma çağrısı yaptı.

NORM FAZLASI KRİZİ NASIL BAŞLADI?

MEB’in 5 Şubat 2025’te yayımladığı “Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Kılavuzu” ile proje okullarında atama süreci başlatıldı. Başvurular 12-17 Şubat’ta alındı ve sonuçlar 8 Nisan’da açıklandı. Kılavuzda, dört yılını tamamlayan öğretmenlerin aynı okulda devam etme ya da başka bir proje okuluna geçme hakkı olduğu belirtilse de sonuçlar beklentilerin aksine çıktı. Yüksek puanlı, ödüllü ve lisansüstü eğitim almış öğretmenler talepleri dışında farklı okullara atandı ya da norm fazlası olarak açıkta bırakıldı.

“Norm fazlası öğretmen” terimi, bir okulun öğrenci sayısı ve ders ihtiyacına göre belirlenen “norm kadro”sundan fazla öğretmen bulunması durumunda kullanılıyor. Bu öğretmenler, başka okullara atanabiliyor ya da geçici görevlere yönlendiriliyor. Ancak bu yıl, önceki yıllara kıyasla çok daha fazla öğretmenin norm fazlası statüsüne alındığı iddia ediliyor. Bu durum özellikle proje okullarında görev yapan deneyimli öğretmenleri etkiledi.

PROJE OKULLARI UYGULAMASI VE ARTAN GERİLİM

Proje okulları, MEB’in 2015’te başlattığı “özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları” politikasıyla ortaya çıktı. İstanbul Erkek, Kabataş Erkek, Kadıköy Anadolu gibi köklü liseler bu kapsama alındı ve 2015’te 150 olan proje okulu sayısı, 2024’te 2 bin 300’e ulaştı. Bu okullarda dört yıl görev yapan öğretmenler, okulda kalmak ya da başka bir proje okuluna geçmek için başvurabiliyordu. Ancak geçmiş yıllarda da taleplerin dışında yapılan atamalar tartışma yaratmıştı. 2025’te ise norm fazlası uygulamasının yaygınlaşması, tepkileri doruğa çıkardı.

Eğitim Sen’in açıklamasında, “Atamalar, ölçülebilir ve nesnel hiçbir kritere dayanmamakta; tamamen siyasi ve idari takdirle şekillenmektedir.” ifadeleri kullanıldı. Sendika, yüzlerce öğretmenin hak etmelerine rağmen atanamadığını vurguladı ve öğretmenler için bir itiraz dilekçesi örneği hazırladı. Dilekçede, MEB’den işlemin dayanağına dair bilgi ve belge talep edilmesi önerildi.

OKULLARDA PROTESTO DALGASI

Atama sonuçlarının açıklanmasının ardından, Kadıköy Anadolu Lisesi, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi ve Kartal Anadolu Lisesi gibi okullarda öğrenciler, mezunlar ve öğretmenler protesto eylemleri düzenledi. Kadıköy Anadolu Lisesi önünde toplanan öğrenciler, “Öğretmenlerimize dokunmayın” pankartları açarken, mezunlar sosyal medyada destek kampanyaları başlattı

Protestolar, sadece öğretmenlerin iş güvencesiyle sınırlı kalmadı. Öğrenciler ve veliler deneyimli kadroların kaybının okulların akademik başarısını düşüreceğinden korkuyor. Örneğin, Kadıköy Anadolu Lisesi’nin yıllardır üniversite sınavlarında elde ettiği başarılar, öğretmen kadrosunun istikrarına bağlanıyordu. Benzer şekilde, Çanakkale Fen Lisesi’nin proje tabanlı eğitimdeki gücü de tehdit altında görülüyor.