MEB'den bomba forma açıklaması! Yeni dönem için sürpriz kararlar...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere okullarda serbest kıyafetin yerine tekrar forma uygulamasının başlayacağını belirtti.

"TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ, İKİNCİ SINIFLARDA DA UYGULANACAK"

Yıllık Değerlendirme Basın Toplantısı"nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve liselerin ikinci sınıflarında da modelin uygulanacağını ve kademeli şekilde müfredatın hayata geçmiş olacağını kaydetti.

Tekin, 10 Ağustos 2024 itibarıyla Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi yayınladıktan sonra bir dizi faaliyeti hayata geçirdiklerini söyledi. Bu kapsamda yeni mesleki ve teknik eğitim okul türleri haricinde ortaokullarda da zanaat atölyeleri açılmasına kadar yıl içerisinde birçok adım attıklarını anlatan Tekin, 12 yıllık eğitimle ilgili kararın da sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nca alınamayacağını söyledi.

"4+4+4" SİSTEMİNDE DÜZENLEME OLACAK MI?

"4+4+4" sisteminin, 28 Şubat sürecinin dayattığı anti-demokratik mantığın ortadan kalkması ve Türkiye'nin ortalama eğitim süresinin artması için 2011 yılında getirildiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak bu konuda kamuoyundaki tartışmaları izleyeceğimizi söyledik. 12 yıllık eğitimle ilgili karar, nihayetinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmeyecek. Bunun yasal düzenlemeyle, siyasi erkin de katıldığı düzenlemeyle olması gerekiyor. Bu konudaki kanaatlerimizi ilgili ortamlarda dile getireceğiz. Ondan sonra da nasıl bir adım atacağımızı görmüş olacağız."