Milli Eğitim Bakanlığı, son dönemde eğitimde yapay zeka teknolojilerinin kullanımına yönelik önemli adımlar atıyor. Bu kapsamda geliştirilen uygulama ve politika belgelerine bir yenisi daha eklendi.

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ve On İkinci Kalkınma Planı doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi ve Eylem Planı (2025-2029)’, yapay zekanın eğitimde etik ve sorumlu kullanımını hedefleyen stratejik bir yol haritası sunuyor.

ÖĞRENME ÖĞRETME SÜREÇLERİNDE FIRSAT EŞİTLİĞİ, VERİ GÜVENLİĞİ, ETİK DEĞERLER HEDEFLENİYOR

Kitapçık, yapay zeka teknolojilerinin eğitim sistemine güvenli ve sorumlu biçimde entegre edilmesini amaçlıyor. Öğrenme öğretme süreçlerinde fırsat eşitliği, veri güvenliği, etik değerler ve insan merkezlilik ilkeleri çerçevesinde yapay zekanın nasıl kullanılabileceğine dair öneriler içeriyor. Bu kapsamda öğrencilerin yalnızca akademik başarıları değil; sosyal, duygusal ve etik yönlerden gelişimleri de gözetilerek değer temelli bir dijital dönüşüm kültürü teşvik ediliyor. Bu yaklaşımla, eğitimde teknolojik ilerlemenin insan onuru, adalet ve fırsat eşitliği ilkeleriyle bütünleşmesi hedefleniyor.

Öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler, veliler ve geliştiriciler gibi tüm eğitim paydaşlarına yönelik etik kullanım önerilerinin yer aldığı kitapçıkta aynı zamanda farkındalık oluşturma, sorumlu teknoloji kullanımı ve eleştirel dijital okuryazarlık kültürü geliştirme hedefleri de vurgulanıyor.